به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نادر صدقه تنها اسیر یهودی فلسطینی است که در تبادل توافق اسرای اخیر از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده است.

وی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی و در حالی که محکوم به سپری کردن ۶ بار حبس ابد بود، در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شد.

صدقه از ساکنان منطقه کوهستانی جرزیم و از رهبران جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است و حضور او در میان اسرای فلسطینی آزاد شده توسط حماس، به نمادی از وحدت ملی فلسطین فراتر از دین و فرقه تبدیل شده است.

رژیم صهیونیستی از آزادی او در توافقات قبلی خودداری کرده بود، زیرا او روایت نژادپرستانه آنها در خصوص ابعاد دینی مقاومت فلسطین را نقض می‌کند. صدقه با حضور طولانی مدت در زندان رژیم صهیونیستی اثبات کرد که اشغالگران صهیونیست، همه فلسطینیان را بدون استثنا هدف قرار می‌دهند.

نادر صدقه در طول بازداشت خود تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت. وی به دلیل فرهنگ عمیق و استحکام مبانی فکری‌اش در میان اسرا لقب "متفکر" را به دست آورده است.

خبرگزاری شهاب نوشت که نادر صدقه پس از آزادی به یک نماد ملی وحدت‌بخش تبدیل شد که تجسم این ایده است که مقاومت، مردم فلسطین را فارغ از تفاوت‌های دینی و نژادی‌شان متحد می‌کند.