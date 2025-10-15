  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

تل‌آویو تاکنون ۳۶ بار آتش‌بس غزه را نقض کرده است

تل‌آویو تاکنون ۳۶ بار آتش‌بس غزه را نقض کرده است

رژیم صهیونیستی از روز جمعه گذشته تاکنون دست کم ۳۶ بار آتش بس اعلام شده در نوار غزه را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد که تاکنون ۳۶ مورد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به ثبت رسیده است.

در این گزارش آمده است که نقض آتش بس از روز جمعه گذشته تاکنون باعث شهادت هفت غیرنظامی و زخمی شدن تعدادی دیگر شده است.

مهم‌ترین جنایات صورت گرفته توسط اشغالگران صهیونیست طی دوره مذکور هدف قرار دادن محله الشجاعیه، حمله به منطقه الفخاری در شرق خان یونس در کنار حملات توپخانه ای علیه شرق و شمال نوار غزه است.

از میان هزار و ۸۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی که باید وارد نوار غزه می‌شد تنها ۱۷۳ کامیون وارد شده است.

کد خبر 6623132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها