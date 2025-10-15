به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد که تاکنون ۳۶ مورد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به ثبت رسیده است.

در این گزارش آمده است که نقض آتش بس از روز جمعه گذشته تاکنون باعث شهادت هفت غیرنظامی و زخمی شدن تعدادی دیگر شده است.

مهم‌ترین جنایات صورت گرفته توسط اشغالگران صهیونیست طی دوره مذکور هدف قرار دادن محله الشجاعیه، حمله به منطقه الفخاری در شرق خان یونس در کنار حملات توپخانه ای علیه شرق و شمال نوار غزه است.

از میان هزار و ۸۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی که باید وارد نوار غزه می‌شد تنها ۱۷۳ کامیون وارد شده است.