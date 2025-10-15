  1. بین الملل
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

هشدار نسبت به خطر بزرگی که آوارگان فلسطینی را تهدید می‌کند

یک مؤسسه بین المللی مستقل نسبت به خطر بزرگی که آوارگان فلسطینی را در نوار غزه تهدید می‌کند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، مؤسسه غیردولتی هندیکپ اینترنشنال که در زمینه مین روبی و کمک به قربانیان انفجار مین‌ها فعالیت می‌کند هشدار داد که بمب‌ها و مواد منفجره عمل نکرده در نوار غزه خطر بزرگی در مسیر بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های ویران شده خود ایجاد می‌کند.

این مؤسسه تاکید کرد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته رژیم صهیونیستی ۷۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر نوار غزه طی ۲ سال گذشته ریخته است. سطح آوارهای موجود در این منطقه بسیار متراکم بوده و خطرات شدیدی را متوجه آوارگانی که در حال بازگشت به مناطق خود هستند ایجاد می‌کند.

در این میان نبود تجهیزات و امکانات کافی برای پاکسازی نوار غزه از این بمب‌ها و مواد منفجره اوضاع را وخیم‌تر کرده است.

    • هرمز مستوفی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر صهیونیسم .مرگ بر آمریکا .تاریخ جهان جنایات نتانیاهو و آدمکش های جیره خوارش را ثبت خواهد نمود . این اراذل و اوباش خونخوار روی جنایتکاران آلمانی اس اس را سفید کردند . این خونخواران سفاک تاوان ظلمی که به ملت مظلوم فلسطین روا داشتند را خواهند پرداخت . آیا در جهان در بین ملت های آزاده و حتی افراد معمولی کسی وجود دارد که اسراییل و اسراییلی نزد آنها منفور نباشد ؟!! مردم دنیا چطور چشمان خود را بروی جنایات صهیونیسم و رنج زنان و کودکان غزه بسته ؟!!!

