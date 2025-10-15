به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، مؤسسه غیردولتی هندیکپ اینترنشنال که در زمینه مین روبی و کمک به قربانیان انفجار مینها فعالیت میکند هشدار داد که بمبها و مواد منفجره عمل نکرده در نوار غزه خطر بزرگی در مسیر بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههای ویران شده خود ایجاد میکند.
این مؤسسه تاکید کرد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته رژیم صهیونیستی ۷۰ هزار تُن مواد منفجره بر سر نوار غزه طی ۲ سال گذشته ریخته است. سطح آوارهای موجود در این منطقه بسیار متراکم بوده و خطرات شدیدی را متوجه آوارگانی که در حال بازگشت به مناطق خود هستند ایجاد میکند.
در این میان نبود تجهیزات و امکانات کافی برای پاکسازی نوار غزه از این بمبها و مواد منفجره اوضاع را وخیمتر کرده است.
