به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن‌نژاد در مراسم امضای تفاهم‌نامه احیا و ساماندهی رودخانه‌های خرم‌آباد با اشاره به نقش شرکت آب منطقه‌ای در مدیریت منابع آب استان و اجرای پروژه‌های زیربنایی طرح احیا، بر ابعاد گسترده‌تر این تفاهم‌نامه تأکید کرد و آن را یک سند همکاری راهبردی خواند.

وی گفت: رودخانه خرم‌آباد نه فقط یک شریان آبی، بلکه شاهرگ حیاتی، قلب تپنده و هویت تاریخی شهر ما است، سلامت این رودخانه، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از میراث طبیعی این دره ارزشمند تأثیر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تأکید بر اینکه احیای رودخانه، صرفاً به بحث‌های زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، افزود: نیاز است رودخانه خرم‌آباد، به‌عنوان محور اصلی دره و یک جاذبه تاریخی - طبیعی منحصربه‌فرد، به‌سلامت کامل اکولوژیکی و ساماندهی فرهنگی و بصری برسد.

حسن‌نژاد، مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد را بالاترین ضمانت اجرایی برای این طرح دانست و عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی تنها تسهیل‌گر هستند، اگر مطالبه‌گری و حفاظت از سوی مردم و فعالان محیط‌زیست تقویت نشود، هیچ پروژه دولتی به‌تنهایی قادر به حفظ این میراث نخواهد بود. انتظار ما این است که با هم‌سویی نهادی، منابع لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مهار پساب‌های آلوده و ساماندهی بستر رودخانه، به‌سرعت تخصیص یابد تا در کوتاه‌ترین زمان، رودخانه خرم‌آباد به یک الگوی موفق ملی در زمینه احیای شهری تبدیل شود.