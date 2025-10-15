آغاز فروش نقدی پیکاپ دوکابین کاپرا U اتوماتیک با قیمت قطعی وتحویل فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام تنها از طریق عاملیتهای مجاز بهمن موتور انجام میشود.
در این طرح، محصول کاپرا U اتوماتیک دوکابین مدل ۱۴۰۴ با رنگ سفید روغنی و تریم مشکی و با قیمت قطعی ۱۸,۲۹۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال عرضه میشود. موعد تحویل خودرو هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
ثبتنام در این طرح تنها برای افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط امکانپذیر بوده و هر کد ملی تنها مجاز به خرید یک دستگاه خودرو است. تطابق همزمان کارت ملی، شماره حساب، شماره شبا و شماره تلفن همراه به نام متقاضی الزامی است و در صورت استفاده از حساب بانکی شخص دیگر، ثبتنام کانلمیکن تلقی شده و وجه واریزی عودت داده خواهد شد. همچنین پرداخت وجه تنها در یک تراکنش و از طریق درگاه اینترنتی اعلام شده انجام میشود و پرداخت هرگونه وجه به عاملیتها ممنوع است.
کاپرا U اتوماتیک با ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر گارانتی (هرکدام زودتر فرا برسد) و سرویس ادواری رایگان به مدت ۱ سال یا ۲۰ هزار کیلومتر عرضه میشود. تمامی هزینههای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و سایر هزینههای قانونی در قیمت نهایی لحاظ شدهاند و در صورت تغییر در قوانین و تعرفهها، مابهالتفاوت آن بر عهده مشتری خواهد بود.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام، مشاهده شرایط کامل طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به عاملیتهای مجاز بهمن موتور در سراسر کشور مراجعه کنند.
کاپرا U اتوماتیک دوکابین از نظر مشخصات فنی در کلاس پیکاپهای دو دیفرانسیل مجهز قرار میگیرد و با موتور ۲.۴ لیتری میتسوبیشی تنفس طبیعی با توان ۱۶۰ اسببخار و گشتاور ۲۲۰ نیوتنمتر، گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته ZF تیپترونیک و سیستم چهارچرخ محرک سهحالته (2H/4H/4L) عرضه میشود. این خودرو دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵، شعاع گردش ۶.۹ متر، ظرفیت باک ۶۰ لیتر، فاصله محوری ۳۱۰۰ میلیمتر و ظرفیت بار مجاز ۷۸۰ کیلوگرم است.
از جمله تجهیزات ایمنی و رفاهی این محصول میتوان به سیستمهای ESC ،TCS ،ASR ،ABS، EBD ،EBA ،BAS ،HAC ،TPMS، ایربگهای جلو، تهویه مطبوع، فرمان هیدرولیک قابل تنظیم، صندلیهای ردیف جلو با تنظیم دستی در ۶ جهت، سیستم مولتیمدیا ۱۰ اینچی با پشتیبانی از Android Auto و Apple CarPlay، دوربین دید عقب، روشنایی خودکار چراغها، چراغهای مهشکن جلو و عقب، رکاب آلومینیومی و پورت USB اشاره کرد.
