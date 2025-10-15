  1. استانها
دلاوری و جلالی به کادر فنی صنعت‌نفت آبادان پیوستند

اهواز - در ادامه تقویت کادر فنی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان، معین دلاوری به‌عنوان مربی و یاسر جلالی در جایگاه مربی بدنساز با نظر سید سیروس پورموسوی به جمع طلایی‌پوشان اضافه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در ادامه فصل جاری لیگ برتر، با جذب دو مربی باتجربه، کادر فنی خود را تقویت کرد.

معین دلاوری، مربی باسابقه فوتبال ایران، با نظر سید سیروس پورموسوی به جمع طلایی‌پوشان آبادانی پیوست. دلاوری پیش از این نیز سابقه همکاری با پورموسوی را داشته و در تیم‌هایی چون مس رفسنجان، مس کرمان، نفت مسجدسلیمان، ذوب‌آهن اصفهان، سپیدرود رشت، نساجی قائم‌شهر و تیم ملی جوانان فعالیت کرده است.

همچنین یاسر جلالی، مربی شناخته‌شده بدنسازی فوتبال ایران، به‌عنوان مربی بدنساز صنعت‌نفت انتخاب شد. جلالی سابقه مربیگری در تیم‌های سایپا، استقلال تهران، استقلال خوزستان، شمس آذر قزوین و ملوان انزلی را در کارنامه دارد.

با اضافه شدن این دو چهره فنی، صنعت‌نفت آبادان امیدوار است با هماهنگی بیشتر در کادر فنی، روند بهتری در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران رقم بزند.

