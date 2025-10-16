احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره جشنواره سرود «آوای مسجد» با استقبال چشمگیر گروههای سرود مساجد همراه بود و امسال این رویداد با گستره و کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشنواره با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری در مساجد، شناسایی استعدادهای جوان و گسترش فرهنگ اصیل مسجدمحوری در سطح جامعه برگزار میشود.
جوانمرد ادامه داد: دومین جشنواره سرود «آوای مسجد» با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، پایگاههای بسیج و نهادهای مردمی برگزار میشود و در راستای تقویت همافزایی میان مجموعههای فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه با تأکید بر نقش مؤثر هنر در انتقال مفاهیم دینی و انقلابی تصریح کرد: سرود بهعنوان یکی از قالبهای تأثیرگذار هنری، میتواند پیامهای اخلاقی، معنوی و انقلابی را با زبانی ساده و دلنشین به نسل جوان منتقل کند، برگزاری این جشنوارهها زمینهای برای ظهور و بروز استعدادهای درخشان در فضای فرهنگی و مذهبی جامعه فراهم میکند.
وی در تشریح زمان و مکان برگزاری این رویداد گفت: جشنواره روز پنجشنبه، اول آبانماه، از ساعت ۸ صبح در سالن سلمان ساوجی ساوه برگزار میشود و از گروههای برگزیده در بخشهای مختلف تجلیل خواهد شد.
جوانمرد گفت: آثار گروههای سرود بر اساس معیارهایی همچون محتوا، آهنگسازی، هماهنگی گروه، اجرای صحنهای و پیام اثر مورد داوری قرار خواهند گرفت و هیأت داوران متشکل از اساتید برجسته حوزه موسیقی آئینی و سرودهای انقلابی است.
وی با دعوت از خانوادهها و علاقهمندان به حضور در این برنامه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد شور و نشاط فرهنگی در مساجد و جذب نسل جوان به فعالیتهای هنری و معنوی است چرا که مسجد میتواند محور پرورش استعدادها و خلاقیتهای فرهنگی جامعه باشد.
