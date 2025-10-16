به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اکران و رونمایی از یکی از قسمتهای مجموعه مستند «همسایههای خوب» عصر چهارشنبه ۲۳ مهرماه با حضور گرم و صمیمی مردم محله بهار در مسجد این محله برگزار شد.
در این برنامه که با استقبال قابل توجه اهالی همراه بود، مستند مربوط به زندگی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی حاجآقا سهرابی، امام جماعت محله بهار، به نمایش درآمد و در پایان از وی بهعنوان سوژه این مستند تقدیر شد. همچنین گفتوگویی صمیمی میان عوامل تولید و مردم محله شکل گرفت.
این آیین با حضور حمیدرضا ملازینل رئیس حوزه هنری استان قزوین، محمدرضا امامقلی مدیر مرکز مستند سازمان سوره و مهدی بخشیمقدم کارگردان مجموعه مستند «همسایههای خوب» برگزار شد.
مجموعه مستند «همسایههای خوب» با هدف معرفی الگوهای موفق همزیستی، همدلی و مشارکت اجتماعی در محلات مختلف کشور، توسط مرکز مستند سازمان سوره تولید شده و دو قسمت از این مجموعه با همکاری حوزه هنری استان قزوین در این استان ساخته شده است.
در پایان این مراسم، حاضران ضمن ابراز رضایت از روایت صادقانه و مردمی اثر، بر ضرورت تولید و اکران چنین مستندهایی برای تقویت سرمایه اجتماعی و هویت فرهنگی شهر قزوین تأکید کردند.
نظر شما