به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو مشاور ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آغاز برنامه‌ریزی این کشور برای استقرار یک نیروی امنیتی بین‌المللی در داخل غزه برای تثبیت شرایط در این باریکه خبر داده‌اند.

به نوشته رویترز، یکی از الزامات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه، تشکیل یک نیروی تثبیت کننده تحت رهبری آمریکا بود. آمریکا موافقت کرده است تا حداکثر ۲۰۰ نیرو جهت پشتیبانی از این قوای بین‌المللی فراهم کند بدون اینکه آنها در داخل نوار غزه مستقر شوند.

این دو مقام آمریکایی گفته‌اند که سطح تنش بین نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حماس در نوار غزه همچنان بالاست.

یکی از آنها مدعی شد: در حال حاضر آنچه به دنبال آن هستیم، صرفاً تثبیت اولیه شرایط است. نیروهای تثبیت‌کننده بین‌المللی در حال تشکیل هستند.

به گفته وی که همچون مقام دیگر نخواسته نامش فاش شود، در جمع کشورهایی که آمریکا با آنها درباره پشتیبانی از این نیروی امنیتی در حال رایزنی است، نام اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر و جمهوری آذربایجان به چشم می‌خورد.

این منابع اضافه کردند که بیش از ۲۰ نیروی آمریکایی برای کمک به راه‌اندازی عملیات در منطقه حضور دارند و نقش «هماهنگی و نظارتی» را برعهده دارند.

یکی از این مشاوران افزود که «هدف، استفاده از ظرفیت تمام شرکای مختلف منطقه‌ای است که خواستار کمک و مشارکت هستند.» مشاور دیگر مدعی شد که هیچکدام از ساکنان غزه مجبور به ترک این باریکه نخواهند شد.

ادعا و اظهارات این دو مقام آمریکایی در حالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین با استقرار هرگونه نیروهای خارجی در غزه مخالفت کرده اند.

آمریکا در حالی برای اعزام نیروی بین‌المللی به غزه تحت رهبری خود تلاش می‌کند که پیشتر بنیاد کمک‌های بشردوستانه در غزه تحت رهبری مستقیم ایالات متحده آمریکا صدها تن از فلسطینیان را در صفوف توزیع غذا به خاک و خون کشید.