ترامپ جنبش حماس را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: اگر حماس به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، (رژیم) اسرائیل می‌تواند تنها با یک کلمه از من جنگ در غزه را از سر بگیرد.

وی افزود: اگر حماس از پایبندی به آتش‌بس خودداری کند، اجازه دادن به نتانیاهو برای از سرگیری عملیات نظامی را بررسی خواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا بیان اینکه آزادی اسرا از غزه بسیار مهم بود، گفت: من مجبور بودم ارتش و کابینه اسرائیل را مهار کنم و این موضوع را با نتانیاهو در میان گذاشتم.

وی افزود: اگر حماس از تحویل سلاح‌های خود امتناع ورزد، بررسی خواهم کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.

ادعای ترامپ در حالی مطرح شده است که رژیم صهیونیستی از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس تاکنون بارها آن را نقض کرده است. صبح امروز نیز حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم نوار غزه با وجود اعلام اجرای آتش بس در این باریکه ادامه داشت.

حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت که ما اجرای مفاد توافق آتش بس را در خصوص تحویل دادن اجساد اسرای صهیونیست نزد قسام دنبال می‌کنیم.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به صورت آشکاری مفاد آتش بس را در خصوص توقف جنگ در غزه نقض کرده و تعداد دیگری از ساکنان این باریکه را در محله الشجاعیه و شهر رفح به شهادت رساند.

قاسم تصریح کرد: طرف‌های میانجی باید تل آویو را ملزم به اجرای تعهدات خود کنند.