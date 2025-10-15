به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه را هدف حملات شدید خود قرار دادند.

صبح چهارشنبه نیز حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم نوار غزه با وجود اعلام اجرای آتش بس در این باریکه ادامه داشت.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این حملات گفت که رژیم صهیونیستی به صورت آشکار مفاد آتش بس را در خصوص توقف جنگ در غزه نقض کرد و تعداد دیگری از ساکنان این باریکه را در محله الشجاعیه و شهر رفح به شهادت رساند.

قاسم تصریح کرد: طرف‌های میانجی باید تل آویو را ملزم به اجرای تعهدات خود کنند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از روز جمعه گذشته تاکنون دست کم ۳۶ بار آتش بس اعلام شده در نوار غزه را نقض کرده است.

زخمی شدن چندین فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست به نابلس

از سوی دیگر هلال احمر فلسطین شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که در جریان یورش نظامیان اسرائیلی به شهر نابلس در شمال کرانه باختری، ۶ فلسطینی مجروح شدند.

نظامیان صهیونیست در جریان این عملیات یک خودرو را توقیف و راننده آن را بازداشت کردند.