تاکید پیرصالحی بر نقش فناوری در آینده تغذیه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، همزمان با ۲۴ مهر روز جهانی غذا، مهدی پیرصالحی، استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌محوری در پایش فرآورده‌ها و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: ایمنی و سلامت غذایی از ارکان توسعه پایدار است و ارتقای کیفیت فرآورده‌های غذایی، نیازمند همکاری تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی است.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو متولی اصلی در نظارت بر سلامت مواد غذایی محسوب می‌شود، افزود: این سازمان با اجرای طرح‌های پایش و کنترل کیفی، تلاش دارد زنجیره تأمین غذا در همه مراحل تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های غذایی را ایمن‌تر کند.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای نظام نظارت اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه‌های هوشمند، شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری در حوزه غذا را افزایش داده است.

پیرصالحی با تبریک روز جهانی غذا به تمامی تولیدکنندگان، کارشناسان، پژوهشگران و ناظران حوزه غذا، از تلاش‌های آنان در جهت تأمین ایمنی غذایی کشور قدردانی کرد.