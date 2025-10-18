توضیحات پیرصالحی درباره ارز دارو و شیرخشک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، در حاشیه همایش روز جهانی غذا که به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران برگزار شد، گفت: سه تولیدکننده داخلی در زمینه تولید انسولین فعال هستند و این دارو را تولید می‌کنند. با توجه به این شرایط، کمبودی در زمینه تولید انسولین وجود ندارد. گاهی اوقات، با کمبود برخی برندهای خارجی و وارداتی انسولین در بازار مواجه می‌شویم که این کمبودها به سرعت رفع می‌شود. در حال حاضر، انسولین ایرانی در تمام نقاط کشور در دسترس است و مردم می‌توانند از این دارو استفاده کنند.

وی درباره تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی افزود: بانک مرکزی، همکاری لازم به منظور تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را داشته است، به نحوی که ارز مورد نیاز این موضوع برای ۶ ماه اول و مهر ۱۴۰۴ را تخصیص داده است. مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال ارز طی ماه‌های گذشته وجود داشت و این روند با وقفه مواجه شده بود. هفته گذشته، جلسه‌ای با بانک مرکزی و شرکت مسئول نقل و انتقال ارز برگزار و تصمیم گرفته شد که روند انتقال پول برای دارو و تجهیزات پزشکی سرعت بگیرد. امیدواریم با این اقدامات، وجوه سریع‌تر به تأمین‌کنندگان اصلی منتقل شود تا بتوانیم دارو و سایر اقلام مورد نیاز را تأمین کنیم.

پیرصالحی درباره وضعیت ارز تولیدکنندگان شیرخشک، گفت: شیرخشک هیچ تفاوتی با سیار اقلام ندارد. بانک مرکزی، ارز مورد نیاز شیرخشک را تأمین می‌کند. مشکلاتی که وجود دارد، بیشتر به تحریم‌ها و موانع نقل و انتقال ارز است. امیدوارم که با هماهنگی‌های انجام شده، روند انتقال ارز از هفته جاری با سرعت بیشتری انجام شود تا واردات مواد اولیه، شیرخشک و تجهیزت پزشکی به کشور تسهیل شود.