به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبگانی تعیین اولویت‌های شفاف در مناقصات نفت، گاز و پتروشیمی را از دیگر دستاوردهای اخیر مجلس برشمرد و گفت: در گذشته به کشورهای غربی امتیاز بالا و به شرکت‌های داخلی امتیاز داده نمی‌شد، اما این روند اصلاح شد تا فعالان داخلی و دانش‌بنیان سهم بیشتری ببرند.

وی افزود: پس از سفر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر و نشست با مدیرعامل زیرساخت راه‌آهن، مذاکرات مهمی با شرکت معتبر چینی انجام شد و مقدمات اجرای طرح‌های بزرگ راه‌آهن بوشهر فراهم شده است. امیدواریم طی یک تا دو ماه آینده اخبار خوشی در حوزه حمل‌ونقل ریلی و توسعه زیرساخت استان، به مردم اعلام کنیم.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، تحقق این دستاوردها را نتیجه همدلی، پیگیری و تعامل با دستگاه‌های ملی دانست و ابراز امیدواری کرد تا با ادامه این روند، نیازها و دغدغه‌های اساسی مردم استان در حوزه سلامت، اقتصاد و زیرساخت برطرف شود.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین مدیران محلی را به پاسخگویی بیشتر فراخواند و افزود: دفتر و تلفن بنده همواره آماده شنیدن دغدغه‌های مردم است و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها با ترک فعل برخورد می‌شود.

پورکبگانی با تأکید بر ضرورت تحقق مصوبات معوق در دولت‌های گذشته و لزوم ابلاغ آنها جهت پیشبرد حقوق استان تصریح کرد: در حوزه تبدیل وضعیت، با پیگیری‌های مجلس، ۶۵۰ نفر از نیروهای استان ساماندهی شدند.

وی در بخش اقتصادی با اشاره به نشست‌های اخیر با وزیر اقتصاد و استاندار، از طرح‌های بزرگ برای تقویت منابع مالی و حل مشکلات بانکی استان خبر داد و اظهار داشت: چهار طرح اقتصادی بزرگ با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون دلار طرح‌ریزی شده که اجرای آنها زیرساخت‌های اقتصادی استان را تقویت می‌کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس از تلاش‌ها برای ارتقای زیرساخت‌های بهداشت‌ودرمان و برنامه حضور چهار وزیر اصلی کشور در بوشهر طی ماه آینده خبر داد و گفت: مطالبات حوزه آموزش و پرورش، پدافند غیرعامل و نیروهای مسلح نیز در دستور کار است و با همکاری سازمان‌های ملی پیگیری می‌شود.