رئیس مرکز وکلا با رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان و هیئت همراه دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در راستای گسترش تعاملات بین المللی و حقوقی مرکز و به منصه ظهور رساندن خدمات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

حسن عبدلیان پور در این دیداربه آغاز گفت‌وگوها با هیات ارمنستانی در اجلاس حقوقی سنپترزبورگ اشاره کرد و گفت: ما در اجلاس حقوقی که در روسیه انجام شد زمینه همکاری‌های حقوقی و تعاملات بین المللی با هیات ارمنستانی را در دستور کار قرار دادیم و امروز شاهد به ثمرنشستن مذاکرات حقوقی هستیم و این تفاهم نامه حاصل این رایزنی‌ها و دیپلماسی حقوقی مرکز در عرصه‌های بین المللی است.

رئیس مرکزوکلا افزود: مجموعه ما به عنوان تنها نهاد ملی ارائه دهنده خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره خانواده در کشور، بر خود لازم می‌داند تا در راستای تعاملات بین المللی حقوقی و اشتراک گذاری داشته‌های علمی و آموزشی و ارائه دستاوردهای طرفین، این قبیل نشست‌ها و تفاهمات را با سایر هیات‌های حقوقی از کشورهای مختلف در دستور کار قرار دهد.

عبدلیان پور در مورد امضای تفاهمنامه با هیات حقوقی ارمنستان گفت: امروز در تعامل با این هیات محترم درصدد گسترش و توسعه همکاری‌های حقوقی و علمی و ظرفیت‌هایی که در میان هر دو طرف هستیم تا بتوانیم استفاده حداکثری از تجارب طرفین صورت گیرد.

همچنین در این دیدار شاهن پتروسیان رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان درمورد حضورش در ایران و دیدار با رئیس مرکزوکلا گفت: گفت‌وگوهای ما با هیات ایرانی در اجلاس حقوقی روسیه بسیار موثر بود و امروز با امضای این تفاهمنامه شاهد به ثمرنشستن این مذاکرات هستیم.

وی افزود: هدف از این تفاهمنامه بهره گیری از تجارب و خدمات طرفین درحوزه علمی، آموزشی و حقوقی است و این می‌تواند زمینه آغاز فعالیت‌های گسترده‌تر در این حوزه باشد و ظرفیت‌های موجود را بین دو کشور ارتقا بخشد.

در ادامه این دیدار نماینده خلیفه گری ارامنه در تهران و رئیس دادگاه ارامنه در کلیسای سرکیس مقدس، با اشاره به خدمات حقوقی و تعاملات بسیار نزدیک مرکزوکلای قوه قضاییه با ارامنه ایران و به خصوص تهران اشاره داشت و گفت: ما براساس احوال شخصیه ارامنه و مسائل دینی خود امورات حقوقی خود را به صورت اختصاصی پیگیری می‌کنیم و در محاکم ایران به صورت کامل این نکات رعایت می‌شود.

پدرساهاک در ادامه افزود: در ایران ادیان به صورت آزاد امورات دینی خود و احول شخصیه حقوقی خود را بدون هیچ محدودیت اجرا می‌کنند و در محاکم رسمی ایران نیز به نکات خاص حقوقی ما پرداخته می‌شود. در این زمینه باید از مرکز وکلای قوه قضاییه تشکر کنم که به صورت مستمر میزحقوقی رایگان را در کلیساها برگزار می‌کند و به صورت اختصاصی وکلای ارمنی را در مجموعه خود آموزش داده و آنها می‌توانند راهگشای مشکلات حقوقی ارامنه در ایران باشند.