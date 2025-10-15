به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در آئین رونمایی از سامانههای نوین تحلیل دادههای قوه قضائیه اظهار کرد: پیشفرض ما این است که عدالت یک امر فطری است؛ همه انسانها عدالتخواه هستند و ظلم را نمیپذیرند. عدالت مقطعی نیست، زمان و مکان ندارد و بستگی به فهم فرد ندارد بلکه امری ثابت است که انسان در تلاش برای تحقق آن است.
وی افزود: در سامانههای قضائی و روشهای نوین ارائه خدمات، اطلاعات و دادهها بهصورت گسترده در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است تا بتوانند تحلیل علمی و نظریهپردازی در جهت ارتقای عدالت انجام دهند. این دادهها واقعی و مستند هستند و شاخههای انحرافی در آن حذف شده است.
وی تصریح کرد: ارائه این اطلاعات به جامعه و پژوهشگران نه تنها مسیر تحقیق و پژوهش را هموار میکند، بلکه امکان تصمیمگیری بهتر و ارتقای عدالت را فراهم میآورد. این عمل سخاوتمندانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میتواند ذهن پژوهشگران را باز کرده و به رشد علمی و ارتقای اندیشه انسانی کمک کند.
