  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

خلیلی: عدالت امری ثابت و فطری است که فناوری می‌تواند آن را تسهیل کند

خلیلی: عدالت امری ثابت و فطری است که فناوری می‌تواند آن را تسهیل کند

معاون اول قوه قضاییه، تأکید کرد: عدالت امری فطری و ثابت است و سامانه‌های فناورانه قوه قضاییه به پژوهشگران و محققان امکان دسترسی به داده‌های واقعی را می‌دهد تا مسیر عدالت‌خواهی روشن‌تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در آئین رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قوه قضائیه اظهار کرد: پیش‌فرض ما این است که عدالت یک امر فطری است؛ همه انسان‌ها عدالت‌خواه هستند و ظلم را نمی‌پذیرند. عدالت مقطعی نیست، زمان و مکان ندارد و بستگی به فهم فرد ندارد بلکه امری ثابت است که انسان در تلاش برای تحقق آن است.

وی افزود: در سامانه‌های قضائی و روش‌های نوین ارائه خدمات، اطلاعات و داده‌ها به‌صورت گسترده در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است تا بتوانند تحلیل علمی و نظریه‌پردازی در جهت ارتقای عدالت انجام دهند. این داده‌ها واقعی و مستند هستند و شاخه‌های انحرافی در آن حذف شده است.

وی تصریح کرد: ارائه این اطلاعات به جامعه و پژوهشگران نه تنها مسیر تحقیق و پژوهش را هموار می‌کند، بلکه امکان تصمیم‌گیری بهتر و ارتقای عدالت را فراهم می‌آورد. این عمل سخاوتمندانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌تواند ذهن پژوهشگران را باز کرده و به رشد علمی و ارتقای اندیشه انسانی کمک کند.

کد خبر 6623475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها