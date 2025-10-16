به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به کامپالا (اوگاندا) سفر کرده است، صبح پنج‌شنبه در حاشیه اجلاس با ابوبکر ادونگو وزیر امور خارجه اوگاندا دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سازماندهی و میزبانی اجلاس وزرای عدم تعهد در کامپالا، از تلاش‌های اوگاندا به‌عنوان رئیس دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد در پیشبرد برنامه‌های دستور کار جنبش قدردانی کرد.

عراقچی جایگاه جنبش عدم تعهد را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق صیانت از حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، احترام به اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و جلوگیری از مخدوش‌شدن اصول و اهداف منشور ملل متحد بسیار مهم دانست و نقش کشورهای آفریقایی را در این زمینه بسیار کلیدی توصیف کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشورهای آفریقایی از جمله اوگاندا، آمادگی کشورمان را برای تسهیل همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین اعلام کرد.

وزیر امور خارجه اوگاندا حضور وزیر امور خارجه ایران در این اجلاس را بسیار ارزشمند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که جنبش عدم تعهد بتواند نقش موثرتری در تحولات بین‌المللی و تقویت حاکمیت قانون ایفا کند. وی همچنین با اشاره به سابقه طولانی مراودات اقتصادی-تجاری ایران-اوگاندا، بر ضرورت شناسایی فرصت‌های همکاری بیشتر بین دو کشور با هدف گسترش مناسبات و همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.

در این دیدار مقرر گردید به منظور تحرک بخشیدن به روابط دوجانبه، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی در تهران برگزار شود.