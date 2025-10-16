حمایت بیش از ۱۰۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران در قضیه اسنپ بک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد - کامپالا گفت: امروز اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.

وی افزود: بیانیه پایانی اش یا سند نهایی اش بیش از ۱۵۰۰ بند دارد. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهایی اضافه شد، که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران است و از عبارات حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و همچنین با جمهوری اسلامی ایران ابراز همبستگی شده است.

عراقچی گفت: این محکومیت در بیانیه کامپالا جداگانه صادر شده و هم در سند نهایی اجلاس وزرا آمده و همینطور محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یک بند خاص خودش را دارد. همچنین عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همان بحث پیجرها دارد نیز محکوم شده است.

وزیر خارجه عنوان کرد: اما یک بندی هم در اجلاس و هم در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق العاده برخوردار هست. و آن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ بک در شورای امنیت است و اعلام اینکه از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه ۲۲۳۱ هنوز پابرجا است و باید مفاد آن و جدول زمانی اش رعایت شود و بر اساس بند ۸ آن در موعد مقرر که ۲۶ مهر، یعنی دو سه روز دیگر هست، باید این قطعنامه منحل شود.

وی خاطرنشان کرد: این یعنی دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگر در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدند اسنپ بک صورت گرفته یعنی در حقیقت دارد اسنپ بک را رد می‌کند و غیرقانونی می‌داند و معتقدند که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر یا ۲۶ مهر منحل شود، این واقعاً یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است یعنی تقریباً همه اعضای عدم تعهد که بیش از ۱۰۰ کشور هستند از این موضع حمایت کردند.