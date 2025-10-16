  1. ورزش
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی از فدراسیون تکواندو

«ناصر ایمن» به همراه مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک و هیات همراه با حضور در فدراسیون تکواندو، از امکانات این مجموعه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی و هیأت همراه از جمله «فاطمه مسعود حیات» ، «فجر جاسم حسن محمد» ، «اشرف سید عبدالطیف» از اعضای (ISSA) که جهت بررسی پیشنهاد میزبانی ایران برای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در تهران حضور دارند، با حضور در فدراسیون تکواندو ضمن دیدار و گفتگو با هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو از امکانات فدراسیون تکواندو بازدید کردند.

در این بازدید ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فدراسیون از جمله سالن مسابقات، سالن تمرین تیم‌های ملی، سالن بدنسازی، بخش‌های فنی، آموزشی و اداری و سایر امکانات فدراسیون تکواندو مورد ارزیابی و توجه ویژه حاضرین قرار گرفت.

«ناصر ایمان» که خود از علاقه‌مندان رشته تکواندو است، از دیدار با هادی ساعی و ملی‌پوشان ابراز خرسندی کرد و ضمن تمجید از امکانات فدراسیون، توانمندی ایران در برگزاری رویدادهای بین‌المللی را قابل تحسین دانست.

در ادامه، مهدی علی‌نژاد با اشاره به اهمیت حمایت از قهرمانان در جمع ملی پوشان تکواندو، قول پرداخت پاداش به مدال‌آوران رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی را داد و اعلام کرد: برای ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات جهانی تکواندو نیز مبالغی به عنوان پول‌توجیبی واریز خواهد شد.

بازدید هیأت اعزامی سازمان کشورهای اسلامی از فدراسیون تکواندو در چارچوب بررسی زیرساخت‌های ورزشی ایران به منظور انتخاب میزبان مسابقات آتی همبستگی کشورهای اسلامی انجام شد.

