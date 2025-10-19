علی تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدا را شکر در هفته‌های پایانی قبل از مسابقات تکواندو قهرمانی جهان تمرینات بسیار شاداب و خوبی را پشت سر گذاشتیم. تمرینات منظم و پرفشار، همراه با جلسات آنالیز دقیق حریفان، باعث شده ملی‌پوشان با آمادگی کامل و ذهنی فعال وارد رقابت‌ها شوند.

وی افزود: پس از پایان مهلت ثبت نام و مشخص شدن لیست شرکت کنندگان در هر وزن کار آنالیز را با جدیت بیشتری دنبال کردیم. از ابتدای ماه اکتبر که رنکینگ‌های جهانی روی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت، بررسی رنکینگ‌ها، ترسیم جدول ابتدایی و بازبینی فیلم مبارزات حریفان در جلسات روزانه، برنامه‌ها و استراتژی‌های مسابقه برای هر ورزشکار مشخص شد و آمادگی روانی آن‌ها نیز به سطح ایده‌آل رسیده است.

نایب قهرمان سابق جهان با تشریح آمادگی بدنی و ذهنی تکواندوکاران اظهار داشت: این تیم از نظر روانی و روحی شرایط بسیار خوبی دارد و حس همدلی و همکاری میان اعضا فوق‌العاده است. تجربه‌های گذشته و حضور در اردوهای مختلف باعث شده است ملی‌پوشان به خوبی از یکدیگر حمایت کنند و انگیزه بالایی برای موفقیت گروهی و فردی داشته باشند. این روحیه و آمادگی باعث شده که شانس موفقیت تیم در رقابت‌های جهانی به میزان قابل توجهی بالا برود.

تاجیک در خصوص سطح فنی رقابت‌ها هم گفت: رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی چین معتبرترین تورنمنت تکواندو دنیا است. نزدیک ۹۹۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف با سابقه قهرمانی جهان و المپیک در این رقابت‌ها به میدان می‌روند و کسب مدال و عنوان تیمی کار را دو چندان سخت کرده است.

مربی تیم ملی در پایان گفت. با توجه به سطح بالای مسابقات و حریفانی که در این رقابت‌ها حضور دارند، تمرکز و آمادگی کامل ملی‌پوشان کشورمان برای کسب نتیجه‌ای درخشان در این رقابت‌ها ضروری است. برای این منظور نیز تمهیداتی توسط کادر فنی اتخاذ شده است و امیدوارم تمام تلاش این چند ماه اخیر نتیجه داده و اعضای تیم مزد زحمات شبانه روی خود را بگیرند که در این صورت می‌توانیم نتیجه تیمی خوبی هم کسب کنیم.