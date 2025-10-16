به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نشست وصول مطالبات گاز باهدف تأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و ساماندهی پرداخت بدهی شرکت‌های پتروشیمی خوزستان، با تأکید بر ضرورت وصول منابع جدول ۱۴ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت مصارف آن، گفت: قانون‌گذار متناسب با مصارف پیش‌بینی‌شده، منابع موردنیاز آن را نیز تعیین کرده است.

وی افزود: این مصارف شامل خرید تضمینی گندم، اجرای طرح دارویار، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، حمایت از تولید و اشتغال، توسعه زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌های ملی نفت و گاز است که پرداخت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به نقش کلیدی منابع هدفمندی در ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی ادامه داد: این پرداخت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای معیشتی مردم، به ارتقای سطح امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و آب، رشد تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی کمک می‌کند. همچنین بخشی از این منابع صرف تأمین یارانه گندم و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار کم‌درآمد می‌شود که نقش مؤثری در تحقق اهداف عدالت اجتماعی دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه تصمیم‌گیری استانی در خصوص تهاتر یا استمهال بدهی‌های مرتبط با منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: بر اساس تأکید معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر کشور، باید از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش منابع هدفمندی شود، اجتناب کرد.

نوروزی یادآور شد: همچنین تأمین منابع هدفمندی در وصول گاز بها توسط سازمان امور مالیاتی کشور باید در اولویت قرار گیرد. پرداخت تکالیف مقرر در جدول ۱۴ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و باید در زمان تعیین‌شده انجام پذیرد.

وی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران در استان‌های جنوبی گفت: در بند (۷) جدول ۱۴ مربوط به یارانه آرد و نان، تا پایان شهریورماه سال جاری ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران، به‌ویژه گندم‌کاران استان خوزستان، پرداخت شده و تنها ۵ درصد باقیمانده به دلیل ابهامات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی است که پرداخت آن نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان از ابتکار و پیگیری‌های استاندار خوزستان در تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات و اهتمام در ساماندهی منابع هدفمندی در استان تقدیر کرد و گفت: این همکاری و پیگیری می‌تواند به تسریع در روند وصول مطالبات و تأمین منابع پایدار برای اجرای تعهدات ملی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.

برنامه‌ریزی وصول مطالبات بدون زیان صنعت انجام می‌شود

هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز این جلسه را اقدامی اساسی برای رفع دغدغه مشترک میان صنعت و سازمان هدفمندی دانست و گفت: در این نشست مقرر شد وصول مطالبات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نه صنعت متضرر و نه اهداف هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شود.

همچنین سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ پایداری تولید در استان گفت: منابع وصولی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که اقشار کم‌درآمد جامعه با مشکلات معیشتی مواجه نشوند. از سوی دیگر، شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز موجب کاهش تولید در برخی صنایع شده که لازم است برای آن راه‌حلی منطقی و متوازن اتخاذ شود.

وی با اشاره به مصوبه نهایی این جلسه افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، کارگروهی ویژه زیر نظر استانداری خوزستان تشکیل می‌شود تا با تدوین تقویم زمان‌بندی، وصول مطالبات به‌صورت تدریجی و منظم انجام گیرد. این کارگروه هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.

استاندار خوزستان همچنین با تقدیر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بابت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران استان گفت: باتوجه‌به برداشت زودتر گندم در خوزستان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری مؤثر خود موجب شد مطالبات کشاورزان استان سریع‌تر از سایر مناطق پرداخت شود.