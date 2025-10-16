به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه کمیته ملی نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی در استان اظهار کرد: طی دو روز، ۳۳ طرح اشتغال‌زایی در ۱۴ شهرستان گلستان توسط تیم‌های نظارتی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها با اولویت طرح‌هایی انجام شد که بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بودند.

وی افزود: این بررسی‌ها با همکاری دو تیم ۹ نفره متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده و ۹۵ درصد از طرح‌ها به‌طور مثبت ارزیابی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع و تأثیر تحریم‌ها، گفت: تمام تلاش ما این است که تسهیلات اعطایی حتماً در مسیر ایجاد اشتغال و تقویت تولید به‌کار گرفته شود، چرا که این امر می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی استان و افزایش فرصت‌های شغلی داشته باشد.



