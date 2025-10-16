کشف ۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سپاه کربلا در پی کشف وشناسایی قاچاق دو میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در استان مازندران آمده است: به استحضار مردم بصیر و شریف استان مازندران می‌رساند؛ سربازان گمنام امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامه‌ی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، طی اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی شمال کشور با حجم بیش از دومیلیون لیتر گازوئیل متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده‌های نفتی, فروشندگی‌های فرآورده‌های نفتی, پیمانکاران حمل فرآورده‌های نفتی، رانندگان حمل سوخت و پرسنل‌های جایگاه‌های سوخت شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار گرفتند.

اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسده‌های کلان اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان، با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد داشت.

هموطنان عزیز می‌توانند گزارشات خود را به سامانه‌های خبری ۱۱۴ اطلاع رسانی نمایند.

وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ

روابط عمومی سپاه کربلا مازندران