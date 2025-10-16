به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به ادعای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره موافقت نارندرا مودی، نخست وزیر هند با توقف خرید نفت روسیه، تاکید کرد که مسکو درباره این مسئله صرفاً به بیانیه‌های رسمی استناد می‌کند.

ترامپ مدعی شده که مودی به وی اطمینان داده است که هند دیگر از روسیه نفت خریداری نمی‌کند.

پسکوف درباره این ادعا گفت: ما به بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه هند در دهلی نو و همچنین بیانیه پکن تکیه می‌کنیم. این بیانیه‌ها به طور علنی در دسترس بوده و ما از آنها تبعیت می‌کنیم.

پیش‌تر، راندیر جایزوال، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که مقامات هندی وقتی پای واردات انرژی در میان باشد، منافع مصرف‌کنندگان‌شان را در اولویت قرار می‌دهند.

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفته است که ترامپ با خواسته‌هایش از سایر کشورها مبنی بر توقف خرید نفت روسیه، زنجیره تأمین جهانی را تضعیف می‌کند.