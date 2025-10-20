به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه آماده گسترش همکاری با ایران در همه زمینه‌ها است؛ روابط به صورت پویا در حال توسعه است. وضعیت فعلی پیرامون توافق هسته‌ای ایران دشوار است. روسیه از مذاکرات پیرامون توافق هسته‌ای حمایت می‌کند. موضع غیرسازنده اروپا اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. اروپا هیچ دلیلی برای اعمال فشار بیش از حد بر ایران ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: اظهارات مقامات ایالات متحده در مورد موشک تاماهاوک را زیر نظر داریم؛ روسیه و آمریکا در سطوح کاری و کارشناسی با یکدیگر در تماس هستند. انجام مقدمات کامل برای نشست جدید روسیه و آمریکا در حال آغاز شدن است ولی این روند هنوز به طور کامل شروع نشده است. وزارتخانه‌های خارجه روسیه و آمریکا پیش از دیدار پوتین و ترامپ، به امور مربوطه خواهند پرداخت. امیدواریم نشست جدید روسیه و آمریکا فرصتی را برای پیشبرد حل و فصل صلح‌آمیز درگیری اوکراین فراهم کند.

دیمیتری پسکوف، گفت: موضع روسیه در مورد امکان توقف درگیری‌ها در اوکراین ثابت است و تغییر نکرده است. موضع رژیم کی یف پر از تناقض است و این روند به حل مسالمت‌آمیز مناقشه کمکی نمی‌کند.