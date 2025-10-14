به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست شرم الشیخ که روز گذشته در مصر برگزار شد در سخنانی قابل توجه گفت که عراق آن قدر نفت دارد که نمی‌داند با آنچه کار کند!

این سخنان ترامپ با توجه به سابقه آمریکا در غارت منابع کشورهای جهان از جمله عراق و سوریه، به مثابه یک هشدار به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: زمانی که شما دارایی زیادی داشته باشی و ندانی چگونه از آن استفاده کنی با یک مشکل بزرگ رو به رو هستی.

به نظر می‌رسد این سخنان ترامپ زمینه چینی برای غارت بیشتر منابع عراق است.