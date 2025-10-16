به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه حجم و مجسمه «تجسم بی زمان» در بر دارنده گزیده‌ای از مجسمه‌سازی معاصر ایران است که از ۲۵ مهر در گالری کاشف برگزار می‌شود.

در این رویداد، مجموعه ای از ۸۰ مجسمه که با متریال و تکنیک‌های مختلف خلق شده‌اند در معرض دید قرار می‌گیرد. این نمایشگاه توسط تیم هنری گالری کاشف گرد آوری شده است و به تعبیری با توجه به حضور جمعی از هنرمندان مطرح مجسمه‌ساز معاصر ایران از مهم ترین رویدادهای نمایشگاهی گالری های ایران در ماه و فصل جاری به شمار می‌رود.

در نمایشگاه «تجسم بی زمان» آثاری از فریدون آو، مهدیه ابوالحسنی، مسعود اخوان جم، صادق ادهم، میترا ارباب سلجوقی، فرزانه اسعدی، سیمین اکرامی، رضا امیر یاراحمدی، سروش ایزدبخش، تاها بهبهانی، کیوان بیرانوند، ژازه تباتیایی، پرویز تناولی، وحید چمانی، فرزانه حسینی، ابراهیم حقیقی، محمدرضا خلج، بهمن دادخواه، بهرام دبیری، پانته آ رحمانی، حامد رشتیان، مجتبی رمزی، هادی روشن ضمیر، مهدی سحابی، سعیدشهلاپور، مهدی شیراحمدی، نسترن صفایی، قدرت‌الله عاقلی، محمد حسین عماد، محسن غلامی، محمد فاسونکی، الهام فلاحی، محسن فولاد پور، بیتا فیاضی، آناهیتا قاسم خانی، کوروش گلناری، بهداد لاهوتی، مقداد لرپور،فرشید مثقالی، پریدخت مشک زاد، علی میرزایی، کیان وطن و محمدرضا یزدی به نمایش در می‌آید.

این نمایشگاه ۲۵ مهر ساعت ۱۷ افتتاح می‌شود و تا ساعت ۲۱ میزبان علاقه مندان خواهد بود. نمایشگاه تا ۱۴ آبان برپا خواهد بود.

کاشف در عمارت کاشف‌السلطنه واقع شده است و همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰ و جمعه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه مندان خواهد بود. گالری یکشنبه‌ها تعطیل است.