سنای آمریکا: تعطیلی دولت ترامپ به صورت نامحدود ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که تعطیلی دولت این کشور به دلیل تصویب نشدن لایحه موقت بودجه، به طور نامحدود ادامه خواهد یافت.
تعطیلی دولت دونالد ترامپ به دلیل اختلاف بر سر تصویب لایحه بودجه میان جمهوری خواهان و دموکراتها وارد سومین هفته شده است.
بر اساس نظرسنجیها، اکثر مردم آمریکا این مشکل را در حالی که وارد سومین هفته خود شده و پایانی برای آن دیده نمیشود، مشکل مهمی میدانند و آمریکاییها همه نقش آفرینان این موضوع را سرزنش میکنند.
دولت ایالات متحده نیمه شب چهارشنبه (اول اکتبر ۲۰۲۵ / نهم مهر ۱۴۰۴) به وقت محلی پس از آن که رهبران کنگره نتوانستند بر سر لایحه بودجه موقت به توافق برسند و قانونگذاران برای شکستن این بنبست به هر وسیلهای متوسل شدند، تعطیل شده است.
اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در انجمن سرمایهگذاری در آمریکا در شبکه سی ان بی سی اعلام کرد که تعطیلی دولت فدرال روزانه ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان میزند.
