موسی پور: امیرآباد آماده ایجاد لاینر دریایی با ارمنستان قزاقستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی موسی پور گرجی در نشست با هیأت تجاری قزاقستان و ارمنستان با هدف گسترش همکاریهای منطقهای در حوزه لجستیک و حمل و نقل ضمن خیر مقدم به حاضرین، ظرفیتها و پتانسیلهای این بندر، از جمله موقعیت استراتژیک و امکانات پیشرفته تخلیه و بارگیری و بهره مندی از شقوق مختلف حمل و نقل چندوجهی را برای ایشان تشریح کرد.
وی با اشاره به زمینههای همکاری تجاری با کشورهای CIS و فعالیت این بندر خاطرنشان کرد : موقعیت بندر امیرآباد در مسیر کریدور شمال – جنوب بر کسی پوشیده نیست و این موضوع اهمیت تجارت کالا در بندر امیرآباد را دوچندان کرده که با استفاده از مزایای کاهش زمان و صرفه جویی در هزینه حمل از این مسیر و کریدورهای همجوار که شرق آسیا را به اروپا متصل مینماید ، صاحبان کالا را به فعالیت در بندر ترغیب مینماید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد ضمن استماع پیشنهادات و راهکارهای مدیران شرکتهای حمل و نقل خارجی، پیشنهاد عملیاتی سازی و ایجاد یک لاینر دریایی منظم و انعقاد تفاهم نامه سهجانبه بین بندر امیرآباد، شرکت کشتیرانی، صاحبان کالا و یا فورواردرها را مطرح کرد که در صورت اجرا، امکان برنامهریزی مدون و ارسال کالا به مقاصد بینالمللی را فراهم میآورد.
در ادامه این نشست تجاری، مهمانان ضمن معرفی فعالیت شرکتهای خود، هدف از این دیدار را ایجاد مسیر جدید در جهت توسعه حمل و نقل و ترانزیت عنوان کردند و بر اهمیت توسعه حمل و نقل چند وجهی و تسهیل در ارسال و ترانزیت کالا به مقصد ارمنستان تاکید کردند.
