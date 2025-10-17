دریافت 6 MB
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

رگبارهای پاییزی در شمال و جنوب شرق کشور

به گزارش سازمان هواشناسی امروز و فردا شدت بارش‌ها در اردبیل، گیلان و مازندران خواهد بود.

