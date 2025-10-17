دریافت 6 MB کد خبر 6624794 https://mehrnews.com/x39kbT ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱ کد خبر 6624794 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱ رگبارهای پاییزی در شمال و جنوب شرق کشور به گزارش سازمان هواشناسی امروز و فردا شدت بارشها در اردبیل، گیلان و مازندران خواهد بود. کپی شد مطالب مرتبط روند کاهش دما در استان مرکزی آغاز شد؛هشدار یخبندان در مناطق سردسیر پیشبینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۲۵ مهر هواشناسی خراسان شمالی: جو پایداری تا اواسط هفته آینده برقرار است برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا بارش باران رگبار و رعد و برق
نظر شما