۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

هواشناسی خراسان شمالی: جو پایداری تا اواسط هفته آینده برقرار است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از تداوم هوای نسبتاً پایدار خبر داد و وزش باد و افزایش ابر را در برخی مناطق پیش‌بینی کرد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اعلام کرد: جو خراسان‌شمالی تا اواسط هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: طی جمعه تا دوشنبه، غبار صبحگاهی در برخی نقاط، افزایش ابر بعدازظهر و شب و وزش باد در نوار جنوبی پیش‌بینی می‌شود و دوشنبه و سه‌شنبه نیز آسمان نیمه ابری تا ابری در اکثر نقاط استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه گفت: دمای بیشینه امروز و فردا کاهش نسبی خواهد داشت، اما از یکشنبه تا اواسط هفته آینده شاهد افزایش تدریجی دما خواهیم بود.

