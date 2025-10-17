هواشناسی خراسان شمالی: جو پایداری تا اواسط هفته آینده برقرار است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اعلام کرد: جو خراسانشمالی تا اواسط هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: طی جمعه تا دوشنبه، غبار صبحگاهی در برخی نقاط، افزایش ابر بعدازظهر و شب و وزش باد در نوار جنوبی پیشبینی میشود و دوشنبه و سهشنبه نیز آسمان نیمه ابری تا ابری در اکثر نقاط استان انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه گفت: دمای بیشینه امروز و فردا کاهش نسبی خواهد داشت، اما از یکشنبه تا اواسط هفته آینده شاهد افزایش تدریجی دما خواهیم بود.
نظر شما