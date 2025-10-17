روند کاهش دما در استان مرکزی آغاز شد؛هشدار یخبندان در مناطق سردسیر

به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام اداره‌کل هواشناسی، آسمان استان مرکزی طی روزهای آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر، وزش باد و غبار محلی در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

امروز (جمعه) با عبور موجی ضعیف از شمال کشور، افزایش ابر در برخی ساعات دور از انتظار نیست، اما این تغییرات منجر به بارش مؤثر نخواهد شد.

تا پایان هفته آینده، سامانه بارشی جدیدی وارد استان نمی‌شود و شرایط جوی پایدار خواهد ماند.

روند کاهش دما ادامه دارد و در مناطق سردسیر، دمای کمینه به حوالی صفر درجه سلسیوس خواهد رسید، از این رو شهروندان به‌ویژه در ساعات شبانه باید تمهیدات لازم برای مقابله با سرما و یخبندان را در نظر بگیرند.