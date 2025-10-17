برگزاری نخستین جشنواره تخصصی حجاب در آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره طراحی حجاب بانوی ایرانی «حِبا» برای نخستین بار توسط انجمن فعالان متخصصان حوزه حجاب کشور از یکم تا ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ در کوشک باغ هنر در بزرگراه شهید حقانی برگزار می‌شود.

در این جشنواره طراحان و متخصصان حوزه حجاب طرح‌های خود را به نمایش می‌گذارند. هدف از این جشنواره معرفی طراحان پوشش‌های عفیفانه و معرفی آثار و طرح‌های فاخر در زمینه حجاب بانوان است.

جشنواره عفاف و حجاب حبا، تلاش دارد تا این مقوله فرهنگی حجاب را در بستری نو و زنده، از دریچه‌ی هنر، طراحی و صنعت به تصویر بکشد. در این مسیر، هنرمندان خلاق، طراحان مستقل، تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، برندهای پیشرو و نسل تازه‌ای از فعالان حوزه پوشاک گرد هم آمده‌اند تا در کنار یکدیگر، روایت تازه‌ای از سبک پوشش فاخر ایرانی خلق کنند.

این رویداد مهم، فرصتی است برای درخشش ایده‌ها، تبادل تجربه‌ها و معرفی ظرفیت‌های پنهان و پیدای حوزه لباس اصیل ایرانی اسلامی. از طراحی‌های هنری تا تولیدات کاربردی، همه و همه در این بستر فرهنگی جای گرفته‌اند تا تصویر تازه‌ای از «پوشش به مثابه هنر» در برابر دیدگان مخاطبان قرار گیرد

شایان ذکر است رونمایی از پوستر و فراخوان جشنواره حبا در مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف ۲۶ تیرماه در مجموعه فرهنگی و تفریحی باغ زیبا برگزار شد و قرار است اختتامیه و اعلام برگزیدگان این جشنواره مصادف با ولادت حضرت زینب در ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شود.

در این جشنواره مردمی قرار است برای نخستین بار، طراحی حجاب بانوی ایرانی تا ارتقایی در سطح طراحی و تولید این محصولات رقم بخورد. جشنواره شامل سه محور اصلی است که می‌توان به سرپوش‌ها، تن‌پوش‌ها و چادر اشاره کرد.

در پایان جشنواره تولیدات برگزیده با حمایت انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور به تولید انبوه خواهند رسید.