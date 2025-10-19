آزادی: دفاع مقدس گنج خودباوری و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی صبح یک‌شنبه در آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد اظهار کرد: یکی از بهترین ابزارها برای انتقال فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۱۰۷ ناشر فعال در حوزه دفاع مقدس حضور دارند و بیش از ۷ هزار عنوان کتاب به نمایش گذاشته شده است.

آزادی ادامه داد: کتاب‌های عرضه‌شده در این رویداد می‌توانند در قالب‌های گوناگون، مفاهیم، خاطرات و آرمان‌های شهدا را برای نسل امروز بازگو کنند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج بیان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی موجب پیوند نسل جوان با ارزش‌های دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه می‌شود.