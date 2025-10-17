فرزاد زندی، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار مهر، از برنامههای جدید حفاظتی و اقدامات علمی در زمینه حفاظت از گونههای نادر و ارزشمند زیستی استان خبر داد.
زندی با اشاره به شناسایی ۹.۶ درصد از مساحت استان کردستان به عنوان مناطق تحت حفاظت، گفت: در این مناطق گونههای مهم و ارزشمندی مانند میش مرغ، پرندهای در معرض خطر انقراض، وجود دارد که در حال حاضر تنها حدود ۲۱ بال از این گونه پرنده در کشور باقیمانده است.
وی یادآور شد: این پرنده در مناطق مشترک بین بوکان در آذربایجان غربی و سقز در استان کردستان مشاهده میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تصریح کرد: در راستای اجرای پروژه ملی حفاظت از این گونه، اخیراً در جلسات مشترکی با مجری طرح ملی میش مرغ در کردستان شرکت داشتیم و قرار است بخشی از این پروژه در استان اجرا شود.
وی یادآور شد: هدف ما رهاسازی جوجههای میش مرغ و پرورش این پرنده در کردستان است و قرار است یک مرکز ملی برای حفاظت از این پرنده در استان راهاندازی شود.
حفاظت از دوزیستان نادر در کردستان
زندی همچنین از پروژههای جدید در زمینه دوزیستان نادر استان همچون «سمندر کردستان» و «سمندر آتشین» خبر داد و گفت: این گونههای نادر در مناطق سروآباد، مریوان و سقز قابل مشاهده هستند.
وی تلاش برای شناخت بیشتر مردم از این گونه و حفاظت از آنها را از اولویتها دانست و یادآور شد: در این راستا اقداماتی در استان شما گرفت.
وی اضافه کرد: حفاظت از این گونهها، امسال دو المان نمادین سمندر در شهرستانهای مختلف استان رونمایی شد که گامی مهم در فرهنگسازی و آگاهیرسانی به مردم است.
زندی با بیان اینکه نهضت شکستن تلفن در کردستان آغاز شد و در کشور توسعه یافت، افزود: امیدواریم ساخت آلمان از گونههای نادر نیز برای حفاظت از آنها توسط مردم که در استان آغاز شده در کشور استمرار یابد.
مدیرکل محیط زیست کردستان با اشاره به مشکلات زیستمحیطی استان نظیر تغییر اقلیم، خشکسالی و آتشسوزیهای جنگلی، گفت: برای مقابله با این چالشها نیازمند تجهیز زیرساختها، گسترش آموزشها و فرهنگسازی هستیم و خوشبختانه امسال تجهیزات حریق کردستان تهیه شده و بخشی از آن به آتشنشانان، سمنها و محیطبانان استان توزیع شد.
افتتاح پاسگاههای محیط زیستی در کردستان
زندی همچنین از افتتاح و احداث چندین پاسگاه و سایت محیطزیستی در استان خبر داد و افزود: امسال چهار سایت محیطبانی و پاسگاه در استان کردستان احداث شده که دو مورد آن افتتاح شده و دو مورد دیگر نیز به زودی افتتاح خواهند شد.
وی تصریح کرد: از جمله این پروژهها میتوان به افتتاح سایت حیاتوحش بیجار و پاسگاه زیویه در سقز اشاره کرد.
وی اذعان کرد: پاسگاه شهرستان قروه نیز در حال افتتاح است و پاسگاه اورامان نیز در این شهر بزودی افتتاح خواهد شد چراکه اقدامی ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تخلفات به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان ابراز امیدواری کرد: پروژههای محیطزیستی استان بتواند به نهضتی سراسری تبدیل شود و ساخت المانهای محیط زیستی در شهرهای مختلف کشور، به ویژه در مناطق مختلف کردستان، توسعه یابد تا زمینه آگاهسازی مردم برای حفاظت از گونههای جانوری شکل گیرد.
