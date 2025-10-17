تلاش رژیم صهیونیستی برای مقابله با تحریم اعمال شده از سوی بدنه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر به نامه حقوقی درباره تحریم موسسههای فیلم اسرائیل پاسخ داد و گفت چنین تعهدی شاید ناقض سیاستهای داخلی آن باشد.
سخنگوی این کمپانی گفت: برادران وارنر متعهد به ایجاد محیطی فراگیر و محترمانه برای کارمندان، همکاران و سایر ذینفعان است.
وی با تاکید بر این که سیاستهای این کمپانی هرگونه تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، ملیت یا تبار را ممنوع میکند، گفت تحریم موسسههای فیلمسازی اسرائیلی، ناقض این سیاست است.
این در حالی است که ماه پیش، جمعی از چهرههای صنعت جهانی سینما از اولیویا کلمن، اما استون، مارک رافالو و خاویر باردم تا خواکین فینیکس و کن لوچ، تعهدی را که توسط گروه «فعالان سینما برای فلسطین» سازماندهی شده بود، امضا کردند و متعهد شدند از همکاری با موسسههای سینمایی اسرائیلی که در نسلکشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند، خودداری کنند.
پس از آن لابیهای اسرائیلی وارد عمل شدند و انجمنهای حقوقی آنها هشدار دادند که این تحریم احتمالاً قوانین برابری را نقض میکند. گروه وکلای بریتانیا برای اسرائیل از جمله اینها بودند که استودیوها، آژانسها و اتحادیهها را تهدید کردند و این تعهد را ناقض قانون برابری ۲۰۱۰ خواندند و حتی چهرهها را با خطر طرح دعوی در دادگاه تهدید کردند.
مرکز حقوق بشر لویی دی. براندیس در واشنگتن هم یکی دیگر از این مراکز بود که هشدار داد در آمریکا «قوانین متعدد حقوق مدنی فدرال و ایالتی به وضوح تحریم را ممنوع میکنند».
پارامونت اولین استودیویی بود که به تحریم بیش از ۴ هزار چهره سینمایی واکنش نشان داد و گفت «با تلاشهای اخیر برای تحریم فیلمسازان اسرائیلی موافق نیست» و این امر را به مثابه «ساکت کردن هنرمندان خلاق بر اساس ملیتشان» خواند.
