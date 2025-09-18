خشم رژیم صهیونی از انتخاب فیلم فلسطینی به ‌نمایندگی اسرائیل‌ در اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر، «دریا» یک درام عربی زبان درباره یک پسر فلسطینی از کرانه باختری که جان خود را برای رفتن به ساحل تل‌آویو به خطر می‌اندازد تا دریا را ببیند، برای رژیم صهیونیستی دردسرساز شده است.

سی‌ان‌ان در این باره نوشت: وزیر فرهنگ اسرائیل پس از پیروزی بزرگ فیلمی درباره رویای یک پسر فلسطینی برای دیدن اقیانوس، اعلام کرد بودجه آکادمی فیلم این کشور و مراسم جوایز سالانه اوفیر را قطع می‌کند.

سه‌شنبه شب در تل‌آویو، آکادمی فیلم و تلویزیون اسرائیل جایزه بهترین فیلم سال ۲۰۲۵ را در جوایز اوفیر که به عنوان «اسکار اسرائیل» شناخته می‌شود، به «دریا» اهدا کرد. این فیلم، به کارگردانی و نویسندگی شای کارملی پولاک و تهیه‌کنندگی باهر اگباریا، سفر جاده‌ای یک پسر جوان از خانه‌اش در رام‌الله در کرانه باختری اشغالی به شهر ساحلی تل‌آویو را دنبال می‌کند.

فیلم «دریا» همچنین ۴جایزه دیگر از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد برای محمد غزاوی ۱۳ ساله که جوان‌ترین دریافت‌کننده این جایزه شد، را از آن خود کرد. خلیفه ناطور، که نقش پدرِ پسر را بازی می‌کند، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد.

در طول مراسم، چندین فیلمساز و نامزد خواستار پایان جنگ در غزه شدند در حالی که دیگران از دولت اسرائیل انتقاد کردند.

در مراسم امی هم که این هفته برگزار شد، حمایت از مردم غزه و آرمان فلسطین به طور کامل به نمایش گذاشته شد و بازیگرانی از جمله هانا اینبیندر و خاویر باردم خواستار آتش‌بس شدند. در همین حال صدها بازیگر، کارگردان و دست اندرکاران صنعت سینما تعهد کرده‌اند با موسسه‌های سینمایی اسرائیل همکاری نکنند.

برای دیوید فار فیلمنامه‌نویس بریتانیایی، امضای این تعهدنامه شخصی است. فیلمنامه‌نویس «مدیر شب» در بیانیه‌ای گفت: «من به عنوان یکی از نوادگان بازماندگان هولوکاست، از اقدام‌های دولت اسرائیل که دهه‌هاست سیستم آپارتاید را بر مردم فلسطین که سرزمینشان غصب شده‌، تحمیل کرده و اکنون در حال تداوم نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه است، ناراحت و خشمگین هستم.»

همه اینها مانع نشد تا دیروز (یک روز پس از برگزاری جوایز اسکار اسرائیل) وزیر فرهنگ اسرائیل اعلام نکند که از سال آینده بودجه دولتی برای این «مراسم ننگین» را قطع خواهد کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که فیلم برنده «دیدگاه فلسطینی‌ها را ارائه می‌کند و سربازان ارتش اسرائیل و کشور اسرائیل را به شیوه‌ای منفی به تصویر می‌کشد».

میکی زوهر وزیر فرهنگ، مراسم و جایزه را «تف به صورت شهروندان اسرائیلی» خواند و افزود: «این واقعیت که فیلم برنده، سربازان قهرمان ما را در حالی که برای محافظت از ما می‌جنگند و جان خود را به خطر می‌اندازند، به شیوه‌ای افتراآمیز و دروغین به تصویر می‌کشد، دیگر کسی را متعجب نمی‌کند».

دولت در برابر آکادمی؛ اسکار دولتی تاسیس شد

در همین حال «دریا» با کسب جایزه بهترین فیلم اوفیر، به طور خودکار واجد شرایط نمایندگی اسرائیل در رقابت بین‌المللی اسکار شد و به دنبال آن اواخر روز چهارشنبه، زوهر از تأسیس سازمان «اسکار دولتی اسرائیل»، یک مراسم اهدای جوایز فیلم جایگزین جدید که تحت حمایت دولت است، برای تجلیل از سازندگان و فیلم‌های اسرائیلی که «منعکس‌کننده ارزش‌ها و روح ملت باشند» خبر داد.

زوهر با انتقاد دیگری از جوایز اوفیر، گفت که این مراسم «روایت‌های خارجی و نامرتبط علیه اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل» را ترویج می‌دهد.

آکادمی اسرائیل بدون پاسخ مستقیم به این تهدید، از فرآیند انتخاب به عنوان فرآیندی که «توسط اعضای آکادمی، سازندگان، فیلمسازان و چهره‌های فرهنگی انجام می‌شود که بهترین‌های سینمای اسرائیل را با تعهد به تعالی سینمایی، آزادی هنری و آزادی بیان انتخاب می‌کنند» دفاع کرد.

آصف امیر، رئیس آکادمی، افزود مفتخر است که یک فیلم عربی زبان، ثمره همکاری بین یهودیان اسرائیلی و فلسطینی، نماینده اسرائیل در جوایز اسکار شده و سینمای اسرائیل بار دیگر ثابت می‌کند که دربرابر یک واقعیت پیچیده و دردناک پاسخگو است. این فیلمی حساس و همدلانه درباره انسان‌ها به طور کلی، و به طور خاص درباره شخصیت اصلی آن - یک کودک فلسطینی که تنها آرزویش رسیدن به دریا است - است.

در عین حال کارشناسان حقوقی مشروعیت قطع بودجه آکادمی را زیر سوال می‌برند. اودد فلر، مشاور حقوقی انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، به سی‌ان‌ان گفت که زوهر «تهدیدهای توخالی» می‌کند و هیچ اختیاری برای جلوگیری از پرداخت بودجه ندارد. فلر به سی‌ان‌ان گفت: «بودجه وزارتخانه که ارث بابای او نیست و او اختیار دخالت در محتوای فرهنگی یا قضاوت حرفه‌ای کسانی که فیلم‌ها را انتخاب می‌کنند را ندارد.»

زوهر پیش از این نیز با صنعت فیلم اسرائیل درگیر شده و سال پیش که مستند مشترک اسرائیلی-فلسطینی «سرزمین دیگری نیست» برنده جایزه اسکار بهترین مستند بلند شد و فیلمسازان، باسل عدرا و یووال آبراهام، از سخنرانی‌های پذیرش جایزه خود برای برجسته کردن اثرات عملیات نظامی اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی استفاده کردند، واکنش دولت اسرائیل به شدت منفی بود و زوهر این پیروزی را «لحظه‌ای تأسف‌بار برای دنیای سینما» خواند و فیلم را «خرابکاری» علیه اسرائیل توصیف کرد.

ورایتی هم درباره «دریا» نوشت: جوایز اوفیر، برترین افتخار سینمایی اسرائیل، توسط آکادمی فیلم و تلویزیون اسرائیل که نزدیک به ۱۱۰۰ فیلمساز، تهیه‌کننده و بازیگر را گرد هم می‌آورد، برندگان خود را انتخاب می‌کند و «دریا» با کسب جایزه بهترین فیلم اوفیر، به طور خودکار واجد شرایط نمایندگی اسرائیل در رقابت بین‌المللی اسکار شد.

این رسانه افزود: مراسم اوفیر دیشب از نظر احساسی و سیاسی پر از تنش بود، زیرا بسیاری از افراد روی صحنه از دولت اسرائیل خواستند که به جنگ در غزه پایان دهد. تقریباً هر برنده‌ای یک تی‌شرت مشکی با یک پیام ضد جنگ مانند «کودک، کودک، کودک است» پوشیده بود، در حالی که برخی هم تصاویری از گروگان‌ها در دست داشتند.

در بیانیه‌ای که پس از مراسم اوفیر دیشب منتشر شد، آصف امیر، رئیس آکادمی فیلم و تلویزیون اسرائیل، به فشارهای بی‌امان دولت اسرائیل بر بخش فرهنگی چپ‌گرا و درخواست‌ها برای تحریم از سوی جامعه بین‌المللی پرداخت. همین هفته گذشته، نزدیک به ۴۰۰۰ چهره سرشناس صنعت سرگرمی، از جمله ستاره‌های هالیوود مانند اما استون و خواکین فینیکس، طوماری را امضا کردند که خواستار تحریم موسسات فیلم اسرائیلی «همدست در جنایات جنگی» در غزه شد.

امیر گفت: «در مواجهه با حملات وزرای دولت اسرائیل به سینمای اسرائیل و درخواست‌های بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی فیلم برای تحریم ما، انتخاب این فیلم پاسخی قاطع و کوبنده است. من افتخار می‌کنم که یک فیلم عربی زبان، که حاصل همکاری بین یهودیان و فلسطینیان اسرائیلی است، برای نمایندگی اسرائیل در رقابت اسکار انتخاب شده است.»

یکی از موسسه‌هایی که با درخواست تحریم تهدید شده صندوق فیلم اسرائیل است که به عنوان بزرگترین منبع مالی داخلی شناخته می‌شود و همچنین به دلیل تأمین مالی تعدادی از فیلم‌های ضد جنگ، مانند «دریا» و «بله» ساخته نداو لاپید که در دو هفته کارگردانان کن به نمایش درآمد، مورد حمله دولت اسرائیل قرار گرفته است.

محمد غزاوی، نوجوان فلسطینی فیلم «دریا» که جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد، روی صحنه گفت: «آرزو می‌کنم همه کودکان جهان، در هر کجا، فرصت یکسانی داشته باشند - بدون جنگ زندگی کنند و رویاپردازی کنند.»

برابری و صلح یک توهم نیست

آگباریا پس از دریافت جایزه روی صحنه گفت: «من از طرف تمام عوامل فیلم «دریا» از آکادمی به خاطر این اعتماد تشکر می‌کنم - این در چنین روزهای تاریکی که صدای جنگ و صدای سلاح‌ها سعی در خاموش کردن صدای انسان دارد، بدیهی نیست.» او افزود: این فیلم از عشق به بشریت و سینما زاده شده است و پیام آن یکی است - حق هر کودکی برای زندگی و رویاپردازی در صلح، بدون محاصره، بدون ترس و بدون جنگ. این یک حق اساسی است که ما از آن دست نخواهیم کشید؛ همه ما برابریم. من این جایزه را به همه کسانی که معتقدند برابری و صلح یک توهم نیست، بلکه یک انتخاب انسانی در اینجا و اکنون است، تقدیم می‌کنم.» وی که فلسطینی است، همچنین از صندوق فیلم اسرائیل برای حمایت از این فیلم تشکر کرد.

آصف امیر هم در این مراسم از سوی آکادمی به شای کارملی پولاک، کارگردان و باهر آگباریا، تهیه‌کننده، برای این اثر قدرتمند و تأثیرگذار تبریک گفت. وی که تهیه‌کننده فیلم‌هایی از جمله «چازاروت» و «جعبه آبی» است، بر معنای نمادین انتخاب «دریا» در بحبوحه جنگ غزه که نزدیک به ۲ سال است در جریان است، و حملات مکرر دولت اسرائیل به صنعت سینمای چپ‌گرا که آن هم به دلیل درخواست‌های تحریم تضعیف شده، تأکید کرد. وی گفت: در واقعیت تلخی که در آن زندگی می‌کنیم، در حالی که جنگ بی‌پایان غزه تلفات وحشتناکی از مرگ و ویرانی به بار می‌آورد، توانایی دیدن «دیگری»، حتی اگر از مردم خودتان نباشد، امید کمی به من می‌دهد. در مواجهه با حملات دولت اسرائیل به سینما و فرهنگ اسرائیل و درخواست‌های بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی فیلم برای تحریم ما، انتخاب «دریا» پاسخی قدرتمند و کوبنده است.»

اوری بارباش، کارگردان هم در مراسم اوفیر جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد و از این فرصت استفاده کرد تا از مردم بخواهد «رژیمی را که علیه جامعه اسرائیل اعلام جنگ کرده، جایگزین کنند». وی گفت: ما همه با هم، یهودی و عرب، مذهبی و سکولار، کشورمان را خواهیم ساخت. همه با هم شر را از سرزمین عزیزمان ریشه کن خواهیم کرد. تقدس زندگی، حفاظت از زندگی و تصویر انسان نباید مرزهای قومی یا جغرافیایی داشته باشد. وظیفه مقدس ما این است که همه ربوده‌شدگان را به آغوش خانواده‌هایشان برگردانیم و فوراً به جنگ لعنتی پایان دهیم و رژیم «تفرقه بینداز و حکومت کن» را که علیه جامعه اسرائیل اعلام جنگ کرده است، جایگزین کنیم.

اسکات راکسبورو در هالیوود ریپورتر از سوی دیگر با اشاره به اینکه فیلم «دریا» اولین بار در جشنواره فیلم اورشلیم به نمایش درآمد و در جوایز فیلم اسرائیل که معادل محلی اسکار است ۱۳ نامزدی، از جمله بهترین فیلم، دریافت کرد؛ نوشت: جالب است ببینیم رأی‌دهندگان آکادمی آمریکا چه واکنشی به این فیلم نشان خواهند داد. پیام «دریا» کاملاً ضدجنگ است، اما معرفی آن در بحبوحه درخواست‌ها برای تحریم مؤسسه های فیلم اسرائیل به دلیل «همدستی در جنایات جنگی» در غزه صورت می‌گیرد. هفته پیش بیش از ۱۳۰۰ فیلمساز، بازیگر، خلاق و دیگر متخصصان صنعت، از جمله اولیویا کولمن، آیو ادبیری، مارک رافالو، ریز احمد، تیلدا سوینتون، خاویر باردم، اما استون، آوا دوورنی و دیگران، دقیقاً چنین تعهدی را که توسط گروه فعال کارگران فیلم برای فلسطین ارائه شده بود، امضا کردند و در همین حال مسئولان صنعت فیلم اسرائیل از این تحریم به عنوان «گمراه کننده و موجب شکست خود» یاد و به آن انتقاد کردند.