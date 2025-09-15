خاویر باردم با چفیه روی فرش قرمز امی شعار فلسطین را آزاد کنید سر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، خاویر باردم در مراسم جوایز امی ۲۰۲۵ با چفیه بر سر روی فرش قرمز رفت و حمایت خود را از جنبش «فعالان فیلم برای فلسطین» ابراز کرد. باردم در مصاحبه با مارک مالکین از ورایتی، گفت که «نمی‌تواند با کسی که نسل‌کشی را توجیه یا از آن حمایت می‌کند، کار کند.»

این بازیگر گفت: من امروز اینجا هستم و نسل‌کشی در غزه را محکوم می‌کنم. من در مورد انجمن بین‌المللی محققان نسل‌کشی، صحبت می‌کنم که نسل‌کشی را به طور کامل مطالعه می‌کنند و رفتار رژیم صهیونیستی در غزه را نسل‌کشی اعلام کرده‌اند. به همین دلیل است که ما خواستار محاصره تجاری و دیپلماتیک و همچنین تحریم رژیم صهیونیستی برای توقف نسل‌کشی هستیم. فلسطین را آزاد کنید.

هفته پیش ۳۹۰۰ چهره سرشناس صنعت سینما تعهدنامه‌ای را امضا کردند که توسط «فعالان فیلم برای فلسطین» شکل گرفته بود و اعلام کردند که امضاکنندگان با موسسه‌ها و شرکت‌های فیلمسازی صهیونیستی که در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند، همکاری نخواهند کرد. در این تعهدنامه تاکید شده که نمونه‌هایی از همدستی شامل «سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید، و یا همکاری با دولتی که مرتکب آنها شده است» می‌شود.

پارامونت روز جمعه با صدور بیانیه‌ای به این نامه پاسخ داد و تحریم علیه صنعت فیلم و تلویزیون رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و با اشاره به ترویج درک متقابل و حفظ لحظه‌ها، آشکار کرد: ما با تلاش‌های اخیر برای تحریم فیلمسازان صهیونیستی موافق نیستیم. صنعت سرگرمی جهانی باید هنرمندان را تشویق کند تا داستان‌های خود را بگویند و ایده‌های خود را با مخاطبان در سراسر جهان به اشتراک بگذارند.

باردم در پاسخ به این نامه گفت: می‌خواهم بر اساس بیانیه پارامونت چیزی را روشن کنم. «فعالان فیلم برای فلسطین» هیچ فردی را بر اساس هویت هدف قرار نمی‌دهند. اهداف، آن دسته از شرکت‌ها و موسسه‌های فیلمسازی هستند که در نسل‌کشی و رژیم آپارتاید همدست هستند و آن را توجیه یا تطهیر می‌کنند. ما در کنار کسانی هستیم که به مردم مظلوم کمک و از آنها حمایت می‌کنند.

وی افزود: من نمی‌توانم با کسی که نسل‌کشی را توجیه یا حمایت می‌کند، کار کنم. به همین سادگی. ما نباید بتوانیم این کار را انجام دهیم، چه در این صنعت و چه در هیچ صنعت دیگری.

باردم این نامه را در کنار فیلمسازان هالیوودی مانند یورگوس لانتیموس، آوا دوورنی، آصف کاپادیا، اما سلیگمن، بوتس رایلی، آدام مک‌کی، اولیویا کولمن، آیو ادیبری، مارک رافالو، ریز احمد، تیلدا سوینتون، لیلی گلدستون، هانا اینبیندر، گائل گارسیا برنال، ملیسا باررا و اما استون و دیگران امضا کرد.

باردم به عنوان نامزد جایزه امی ۲۰۲۵ برای بازی در نقش خوزه منندز در سریال جنایی نتفلیکس «هیولاها: داستان لایل و اریک منندز» در این مراسم حضور پیدا کرد. این برنده جایزه اسکار نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال یا فیلم کوتاه یا آنتولوژی شده بود اما موفق به کسب آن نشد.