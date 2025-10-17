حق پخش تلویزیونی؛ دستاورد بزرگ مجلس برای آینده ورزش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر جمعه در آئین تجلیل از چهرههای ماندگار و ورزشکاران برتر اسکواش استان همدان با تبریک هفته تربیت بدنی و روز جهانی اسکواش اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی در شهر همدان نیازمند حمایت جدی است و باید سهم بودجه این بخش افزایش یابد.
وی با اشاره به پیگیری مشترک خود و حمیدرضا حاجیبابایی برای آغاز ساخت «دهکده ورزشی یا پایگاه قهرمانی» در همدان افزود: ایجاد زیرساختهای استاندارد و چندمنظوره برای هیئتهای ورزشی استان از اولویتهای اصلی دوره جدید مدیریت ورزشی است.
صوفی تصویب «لایحه جامع نظام باشگاهداری» در مجلس را رویدادی مهم برشمرد و گفت: این قانون به بخش خصوصی اجازه میدهد بخشی از مالیات خود را صرف تیمداری و توسعه زیرساختهای ورزش کند و از معافیتهای حمایتی برخوردار شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین مصوبه مجلس درخصوص اختصاص «حق پخش تلویزیونی به حوزه ورزش» را یکی از تصمیمهای حیاتی برای رشد ورزش کشور عنوان کرد و افزود: این اتفاق بزرگ در شرایطی حاصل شد که با چالشهای فراوان و مقاومت رسانه ملی همراه بود.
این مقام مسئول در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای هیئت اسکواش استان و چهرههای ورزشی حاضر همچون مسعود علیزاده، بادامی و دکتر حسینی ابراز امیدواری کرد همدان شاهد موفقیت ورزشکاران خود در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.
نظر شما