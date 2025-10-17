به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در دیدار با «گریگور هاکوپیان»، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، بر تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.
طرفین ضمن بررسی ظرفیتهای مشترک، بر نقش مناطق آزاد در ارتقای تعاملات منطقهای و توسعه گردشگری پایدار تأکید کردند.
سفیر ارمنستان با اشاره به جاذبههای متنوع گردشگری در مناطق آزاد ایران، به ویژه جزیره کیش، بیان کرد: از ظرفیت بلاگرها، اینفلوئنسرها و فعالان رسانهای ارمنستان برای معرفی زیباییهای کیش بهره خواهیم گرفت.
هاکوپیان همچنین خبر داد که روز سهشنبه، ۲۰ آبان، همزمان با روز کیش، به این جزیره سفر خواهد کرد و این سفر را گامی نمادین در مسیر تقویت روابط گردشگری میان دو کشور دانست.
این دیدار در چارچوب سیاستهای توسعهمحور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هدف گسترش دیپلماسی فرهنگی و گردشگری برگزار شد.
