به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست ویژه بریکس در یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد بر ضرورت شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش افزوده مشترک و حرکت از تجارت کالا به سمت تولید مشترک میان اعضای بریکس تأکید کرد و گفت: بریکس با ایجاد سازوکارهای نوین مالی و تجاری مانند بانک توسعه جدید و حرکت به سمت تجارت با ارزهای ملی، فرصتی تاریخی برای بازآرایی اقتصاد جهانی در اختیار دارد.

وی موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فرد ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و هاب انرژی را ظرفیتی بی‌بدیل برای تبدیل مناطق آزاد کشور به گره‌های راهبُردی و جایگزین‌ناپذیر در شبکه اقتصادی بریکس دانست و با تأکید بر ایجاد منطقه آزاد مالی مشترک بریکس افزود: تأسیس یک منطقه مالی بین‌المللی در ایران باهدف استقرار شعب بانک توسعه جدید و بانک‌های مرکزی اعضا، برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسویه مبادلات تجاری پیشنهاد می‌شود.

مسرور با اشاره به توسعه زیرساخت تسویه مبادلات با ارزهای ملی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت و پیام‌رسان مالی امن در مناطق آزاد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی میان اعضا را کاهش دهد و جایگزین دلار شود.

وی همچنین بر اهمیت شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش افزوده مشترک تأکید کرد و گفت: حرکت از تجارت کالا به سمت تولید مشترک با تعریف پروژه‌هایی که مزیت‌های نسبی اعضا مانند انرژی ایران، فناوری چین، مواد اولیه روسیه و برزیل و بازار هند را در مناطق آزاد ایران ترکیب کند، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل کنسرسیوم حمل‌ونقل بریکس برای سرمایه‌گذاری یکپارچه در زیرساخت‌های ریلی، بندری و جاده‌ای مناطق آزاد چابهار و انزلی را به‌عنوان شاهراه‌های اصلی ترانزیت میان اعضا پیشنهاد کرد.

مسرور با اشاره به راه‌اندازی پارک‌های صنعتی - فناوری مشترک میان اعضای بریکس نیز پرداخت و افزود: ایجاد پارک‌های تخصصی در حوزه‌های پتروشیمی، هوش مصنوعی، داروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان عضو بریکس، اقدامی اثرگذار خواهد بود.

وی درباره تسهیل فرایندهای تجاری گفت: ایجاد پنجره واحد گمرکی دیجیتال میان مناطق آزاد عضو بریکس می‌تواند فرایندهای گمرکی را هماهنگ و دیجیتالی کرده و حرکت سریع، ارزان و روان کالا در سراسر شبکه مناطق آزاد را تضمین کند.

مسرور تدوین چارچوب حقوقی و داوری تجاری یکپارچه را نیز از الزامات همکاری عنوان کرد و گفت: ما آمادگی داریم یک نظام حقوقی مشترک و مرکز داوری بین‌المللی مورداعتماد اعضا در یکی از مناطق آزاد ایران برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل اختلافات تجاری ایجاد کنیم.

وی با اشاره به موقعیت مناطق آزاد ایران اظهار کرد: مناطق آزاد ایران نه‌تنها بازیگران ملی، بلکه شرکای راهبُردی برای کشورهای عضو بریکس هستند.

مسرور با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌ها با اقتصادهای پویای بریکس افزود: با تسهیم دانش، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مدرن‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال، می‌توانیم به یکپارچگی اقتصادی جنوب - جنوب عمق بخشیده و رفاه و توسعه پایدار را برای ملت‌های خود به ارمغان آوریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران گفت: ایران دارای موقعیت چهارراهی جهان است و کریدورهای حیاتی ترانزیتی را میزبانی می‌کند. منابع طبیعی عظیم، به‌ویژه در حوزه انرژی و معدن، و سرمایه انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، موتور اصلی اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در حال بازآفرینی مناطق آزاد خود به‌عنوان دروازه‌هایی هوشمند، دیجیتال و پایدار هستیم. اصول راهبردی ما، دعوت‌نامه‌ای آشکار برای همکاری با تمام کشورها و شرکت‌هایی است که به دنبال شریکی قابل‌اعتماد در یکی از راهبُردی‌ترین نقاط جهان هستند.