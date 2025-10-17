به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: شهدا در سبک زندگی اسلامی به ما آموختند که باید از عمر و فرصت‌ها استفاده کنیم، در مسیر خدا معامله کنیم و بر اصولی چون مقاومت، استقامت، ولایت‌مداری و اخلاص پایبند باشیم.

وی افزود: انسان مخلص کسی است که انتظار ندارد دیگران از او تعریف کنند یا ستایشش کند، زیرا پاداش حقیقی او نزد خداوند است.

ملت‌های مسلمان بیدارند و فریب ظواهر صلح دروغین را نخواهند خورد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیه «تُؤثِرونَ الحَیوةَ الدنیا وَالآخِرَةُ خَیرٌ وَأبقَی»، گفت: انسان‌هایی که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند، گرفتار بیماری روحی‌اند. شهرت‌طلبی و دنیاگرایی انسان را از مسیر بندگی خارج می‌کند، درحالی‌که رزمندگان دوران دفاع مقدس بااخلاص تمام در میدان بودند و از هرگونه تظاهر و خودنمایی پرهیز می‌کردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر اعمال خیر در روشنی قبر، گفت: گره‌گشایی از کار مردم، یکی از مصادیق روشنایی قبر در عالم برزخ است. مراقبت از زبان، چشم، گوش و دل از ضروریات زندگی مؤمنانه است.

وی با اشاره به نام‌گذاری ۲۵ مهر به‌عنوان روز جنایت رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی، بیان داشت: این رژیم و حامیانش هرگز به تعهدات خود پایبند نبوده و امروز نیز در سایه آتش‌بس، همچنان مردم مظلوم لبنان و فلسطین را هدف قرار می‌دهد. ملت‌های مسلمان بیدارند و فریب ظواهر صلح دروغین را نخواهند خورد.

۱۳ هزار زوج لرستانی در نوبت وام ازدواج

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، همچنین روز تربیت‌بدنی و ورزش (۲۶ مهر) را تبریک گفت و افزود: برخی استان‌ها باوجود امکانات کم، قهرمانان بین‌المللی تربیت کرده‌اند، در لرستان باید از ظرفیت نخبگان ورزشی استفاده و برای حمایت از نوجوانان و جوانان برنامه‌ریزی پنج‌ساله انجام شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به وضعیت وام ازدواج در لرستان، بیان داشت: اکنون بیش از ۱۳ هزار نفر متقاضی وام ازدواج هستند که تا پایان سال به ۲۷ هزار نفر می‌رسد. مقرر شد بانک‌ها در فاصله یک ماه، به هشت هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کنند تا بخشی از مشکل جوانان برطرف شود.

وی از بازدید خود و جمعی از روحانیون از کارخانه اسید فسفریک خوراکی خرم‌آباد خبر داد و گفت: این واحد با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیون‌دلاری در حال اجرا است و برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر لزوم رعایت عفاف و حجاب، تصریح کرد: زیست عفیفانه حقی انسانی و الهی است، نیروی انتظامی و اتاق‌های اصناف باید با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند، زیرا در فرهنگ اسلامی و لرستانی، اختلاط زن و مرد در شادی‌ها جایگاهی ندارد.