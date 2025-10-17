  1. ورزش
مرور تاکتیک‌های بازی با خیبر در تمرین جمعه سرخ‌پوشان

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار برابر خیبر را برگزار کرد و عازم سفر به خرم‌آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت امروز جمعه از ساعت ۱۱ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر کادر فنی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند و پس از استراحتی کوتاه و صرف ناهار، عازم فرودگاه مهرآباد شدند تا تهران را به مقصد خرم‌آباد ترک کنند.

تمرین با انجام حرکات کششی و نرمشی و نرم دویدن آغاز و در ادامه نیز مرور کارهای تاکتیکی، راندو و فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین در دستور کار قرار گرفت.

نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و خیبر از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در خرم آباد برگزار خواهد شد و وحید هاشمیان در خصوص مسائل فنی این بازی به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس میهمان خیبر خواهد بود.

فریبا جلیل خانی

