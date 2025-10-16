اعلام آمادگی رسمی مدیرکل ورزش فارس برای میزبانی دربی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس در مورد بحث میزبانی دربی در استادیوم پاس شیراز گفت: هنوز این موضوع به صورت مکتوب به ما اعلام نشده است. مجموعه پاس قابلیت برگزاری رویدادهای بزرگ‌تری هم دارد. حضور تماشاگران در این ورزشگاه که یکی از ورزشگاه‌های بین‌المللی و ملی است فراهم است. اگر مکتوب اعلام شود، می‌توانیم میزبان شهرآورد استقلال و پرسپولیس باشیم.

پیش از این امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد میزبانی شیراز از دربی گفته است باتوجه به شرایط مثبتی که ورزشگاه پارس شیراز داشته، شب گذشته جلسه‌ای بین نمایندگان مجلس استان فارس، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار شد تا برگزاری دربی در استادیوم پارس بررسی شود.



