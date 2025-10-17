پیروزی یک نیمه ای گل گهر مقابل چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل گهر و چادرملو در هفته هفتم لیگ برتر امروز جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۶:۴۵ با قضاوت حسین امیدی و در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با برتری ۲ بر صفر شاگردان مهدی تارتار در تیم گل گهر به پایان رسید.

بازی در نیمه اول متعادل آغاز شد و هر دو تیم در دقایق ابتدایی موقعیت‌هایی را داشتند که می‌توانستند گلزنی کنند. در دقیقه ۱۰ تیم گل گهر صاحب کرنر شد که توماشوویچ توپ را به محوطه جریمه چادرملو ارسال کرد و آرمان اکوان بالاتر از مدافعان حریف موفق شد با ضربه سر دروازه ادسون ماردن را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود میزبان شود.

بازیکنان گل گلهر پس از به ثمر رساندن گل اول حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۲۸ روی نفوذ مهدی تیکدری نژاد از سمت راست به سمت دروازه چادرملو او با پاسی در عرض و زمینی رضا جعفری را صاحب موقعیت کرد و مهاجم گل گهر با یک ضربه موفق شد گل دوم را برای تیم خود به ثمر برساند.

در وقت‌های اضافه نیمه اول داور پس از بازبینی صحنه‌ای که در محوطه جریمه گل گهر رخ داد برای چادرملو پنالتی اعلام کرد و رضا محمودآبادی نتوانست توپ را تبدیل به گل کند و فرزین گروسیان توپ را در اختیار گرفت.

بازیکنان چادرملو در نیمه اول چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتند که با واکنش فرزین گروسیان هیچکدام از آنها ثمری نداشت.