به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت تمرین امروز پنجشنبه را از ساعت ۱۶ به مدت ۹۰ دقیقه در زمین ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.
تمرین امروز با حضور ملیپوشان آغاز و با بخشهای مختلفی شامل عبور از موانع، جابجایی، پاسکاری، ارسال از جناحین، مرور کارهای تاکتیکی و تاکید ویژه روی سرعت در یک سوم هجومی، همراه شد.
در انتهای تمرین هم وحید هاشمیان با توجه به پست تخصصی خود و با تجربه کامل در این خصوص، با مهاجمان کار کرد و نکات لازم را به آنها منتقل نمود.
شوتزنی، گلزنی و عبو از مدافعان مستقیم در محوطه جریمه نیز در برنامه بود.
در انتهای تمرین هم محمد خاکپور، پیشکسوت ارزنده و ملیپوش تیم فوتبال پرسپولیس میهمان ویژه سرخپوشان بود و مورد استقبال بازیکنان و اعضای تیم قرار گرفت.
تعدادی از بازیکنان آکادمی نیز در تمرین امروز حضور داشتند.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا جمعه آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار و پس از آن، تهران را به مقصد خرم آباد ترک خواهد کرد.
پرسپولیس در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر جام خلیج فارس، روز شنبه در خرم آباد میهمان تیم خیبر خواهد بود.
