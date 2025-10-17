  1. اقتصاد
فناوری نوین NDT زمان تعمیرات اساسی پارس جنوبی را کاهش داد

رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی از کاهش قابل‌توجه زمان و حجم تعمیرات اساسی با استفاده از فناوری‌های نوین بازرسی غیرمخرب (NDT) در این مجتمع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، علیرضا برزگر، رئیس امور بازرسی فنی این مجتمع، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری با بهره‌گیری از روش‌های نوین بازرسی ان‌دی‌تی (NDT) و اجرای برنامه‌های پایش مستمر، زمان انجام تعمیرات اساسی به‌صورت قابل‌توجهی کاهش‌یافته است.

وی افزود: این پیشرفت نقش کلیدی در حفظ سلامت تجهیزات و تولید ایمن گاز طبیعی دارد.

برزگر تأکید کرد: بازرسی غیرمخرب امکان شناسایی دقیق نواقص تجهیزات بدون توقف یا آسیب به آن‌ها را فراهم و به کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش ایمنی کارکنان و محیط‌زیست کمک می‌کند.

رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در این مدت فناوری‌های متعددی از جمله جریان گردابی (ET)، آزمون مغناطیسی (MFL)، تکنیک‌های آرایه‌های فازی (Phased Array و TOFD)، ضخامت‌سنجی با دسترسی طنابی و گاما اسکن برای بررسی تجهیزات کلیدی به کار گرفته شده است.

وی استفاده از فناوری‌های نوین بازرسی غیرمخرب را گامی مؤثر در تضمین ایمنی و استمرار تولید گاز کشور دانست و گفت: انجام بازرسی‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، انتخاب تکنیک مناسب و تحلیل داده‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت‌گرفته که به سرویس‌دهی بهتر و برنامه‌ریزی هوشمند برای تعمیرات آینده کمک می‌کند.

