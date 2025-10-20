پایان تعمیرات سکوهای فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا رئیسی، رئیس عملیات تولید سکوی SPD22 با اشاره به اجرای ۳ هزار و ۱۸۱ نفرساعت کار ایمن و ۴۰۱ دستورکار تعمیراتی در این سکو گفت: تمامی تجهیزات اصلی شامل مخازن پرفشار، سیستم برق اضطراری، شیرهای اطمینان سرچاهی، سیستم‌های کنترلی و تیپ فلر، تحت بازرسی، تعمیر و تعویض قرار گرفتند.

وی اجرای دقیق تعمیرات اساسی را تضمین‌کننده پایداری تولید گاز در ماه‌های سرد سال دانست و افزود: اجرای این تعمیرات سبب می‌شود تا ضمن رفع عیوب و افزایش آمادگی عملیاتی، ضریب اطمینان پایداری تولید گاز افزایش یافته و از بروز وقفه‌های احتمالی به ویژه در دوره اوج مصرف جلوگیری شود.

انجام بیش از ۴ هزار نفرساعت کار ایمن

جلیل ادراکی، رئیس عملیات تولید سکوی SPD۲۴B نیز با تأکید بر اینکه تعمیرات اساسی سکوهای گازی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی سبب افزایش آمادگی سکوها برای تولید پایدار و ایمن گاز در فصل زمستان می‌شود، اظهار کرد: در سکوی SPD۲۴B، چهار هزار و ۱۴۱ نفرساعت کار ایمن و ۵۶۵ دستورکار تعمیراتی انجام شده است، همچنین با توجه به اهمیت پایش تأسیسات سرچاهی و سایر بخش‌های فرایندی، افزون بر انجام بازرسی‌های دقیق از مخازن، خطوط ذخیره‌سازی و انتقال گاز، سامانه‌های برق و ابزار دقیق، شیرهای اطمینان (PSV) این سکو نیز با انتقال به کارگاه تعمیرات مدیریت تولید و عملیات در عسلویه، کالیبره و مجدداً در سکو نصب شدند.

وی افزود: با اجرای کامل فعالیت‌های تعمیراتی با مشارکت واحدهای عملیات تولید، بازرسی فنی، ایمنی، حراست، لجستیک، تعمیرات و کارگاه خشکی ناحیه دو، تعمیرات اساسی چهار سکوی گازی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی پایان یافت و این سکوها با ظرفیت مجموع تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز وارد مدار بهره‌برداری شدند.

انجام ۲۴۸ تعمیرات در سکوی SPD۲۳

محسن امیری، رئیس عملیات تولید سکوی SPD۲۳ پارس جنوبی نیز به جزئیات تعمیرات اساسی این سکو اشاره کرد و گفت: در این سکو ۲ هزار و ۸۰۵ نفرساعت کار ایمن و ۲۴۸ دستورکار تعمیراتی اجرا شده است، همچنین فعالیت‌های اصلی شامل کالیبراسیون شیرهای اطمینان مخزنی و سرچاهی، چک و تعمیر سیستم‌های کنترلی، برق اضطراری و بازرسی از پایلوت فلر با موفقیت پایان یافته است.

همچنین به گفته باقر خیراندیش، رئیس عملیات تولید سکوی SPD۲۴A، در این سکو فعالیت‌های تعمیرات اساسی با همت و تلاش بی‌وقفه کارکنان در قالب سه هزار و ۴۸۶ نفرساعت کار ایمن و ۳۸۵ دستورکار تعمیراتی اجرا شده است.