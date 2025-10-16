فشارافزایی پارس جنوبی کلید مدیریت تراز گازی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در یکصد و چهارمین نشست انجمن مهندسی گاز ایران با حضور اعضای کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان صنعت نفت، اظهار کرد: ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز طبیعی در جهان شناخته می‌شود و لازم است به‌منظور بهره‌مندی بهینه از این ظرفیت، منابع موردنیاز با اولویت‌بندی دقیق تخصیص یابد.

وی با اشاره به‌ضرورت نقش‌آفرینی انجمن‌های تخصصی فعال در صنایع نفت و گاز به‌عنوان بازوی مشاور در این حوزه، افزود: طرح فشارافزایی نقش مؤثری در مدیریت تراز گازی کشور طی سال‌های پیشرو دارد و باید تأمین منابع مالی این طرح ملی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه هزینه‌کرد به‌منظور بهبود و ارتقای صنعت گاز نسبت به گذشته به‌مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر شده است، بیان کرد: باتوجه‌به گذشت بیش از دو دهه از آغاز برداشت گاز از پارس جنوبی و استمرار روند فزاینده مصرف گاز در کشور، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که به‌منظور تحقق طرح فشارافزایی، هیچ درنگی جایز نیست.

تأمین بنزین کشور با استفاده از طرح فشارافزایی پارس جنوبی

محمدمهدی توسلی‌پور، مجری طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی درباره مقدار برداشت از این میدان، علل و آثار کلان ناترازی گاز و اهمیت اجرای این طرح ملی پرداخت و گفت: نگهداشت نرخ تولید میدان پارس جنوبی، پیشگیری از مهاجرت گاز، مدیریت تراز گازی و تأمین بخش قابل‌توجهی از بنزین مورد نیاز کشور از جمله اهداف راهبردی اجرای طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است.

به گزارش مهر، طرح فشارافزایی گاز پارس جنوبی افزون بر نقش مؤثر در مدیریت تراز گازی کشور، بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۵۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده و زمینه ارتقای سطح دانش و توانمندی شرکت‌های ایرانی و حمایت از تولید داخل را بیش از پیش فراهم می‌کند.