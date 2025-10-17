انتخابات نظام پزشکی خوزستان با روندی مطلوب در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی استان خوزستان امروز جمعه همزمان با سراسر کشور در تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و شعب اخذ رأی در شهرستانهای تابعه آغاز شد.
میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دبیر هیأت اجرایی انتخابات ظهر امروز جمعه در بازدید از روند برگزاری انتخابات با دعوت از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماماها و کارشناسان پروانهدار برای حضور گسترده در این رویداد صنفی، اظهار کرد: اانتخابات با روندی مطلوب در حال برگزاری است و انتظار میرود با مشارکت حداکثری، شاهد انتخاباتی پرشور و آگاهانه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه حضور فعال جامعه پزشکی، زمینهساز انتخاب نمایندگانی شایسته و مدافع شأن صنف درمانی کشور خواهد بود، افزود: مشارکت در این انتخابات، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد حرفهای است.
معزی ادامه داد: فرآیند رأیگیری تا ساعت ۱۷ امروز ادامه دارد و در صورت استقبال گسترده، امکان تمدید زمان رأیگیری با تصمیم هیأتهای اجرایی و نظارت وجود دارد.
به گفته دبیر هیأت اجرایی، ترکیب هیأت مدیره نظام پزشکی در شهرستانهایی با بیش از ۵۰۰ عضو شامل ۱۷ نفر است که از میان ۱۰ پزشک، ۲ دندانپزشک، ۲ داروساز، یک متخصص علوم آزمایشگاهی، یک ماما و یک کارشناس پروانهدار انتخاب میشوند. در شهرستانهایی با کمتر از ۵۰۰ عضو، این ترکیب به ۱۱ نفر کاهش مییابد.
بر اساس اعلام دبیرخانه انتخابات، در مجموع ۳۱۲ نفر در اهواز و شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز برای تصاحب کرسیهای هیأت مدیره نظام پزشکی رقابت میکنند.
